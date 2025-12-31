Ήβη Αδάμου: Σίγουρα θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι κάποια στιγμή»

Η Ήβη Αδάμου βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό» την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σε μια ειλικρινή κι ανθρώπινη συνέντευξη μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την οικογένειά της, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη και τη ζωή τους με την 7χρονη κόρη τους, Ανατολή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η μικρή Ανατολή φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να δείχνει την αγάπη της για τη μουσική, κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι, αν αναλογιστεί κανείς το καλλιτεχνικό DNA των γονιών της. Όπως αποκάλυψε η Ήβη Αδάμου, η κόρη τους απολαμβάνει να βρίσκεται πάνω στη σκηνή και συχνά ζητά να συμμετέχει ενεργά: «Κάθε φορά θέλει να ανεβαίνει στη σκηνή, της αρέσει η μουσική, έχει ερεθίσματα. Είναι λογικό να θέλει να διεκδικήσει μία θέση και πολλές φορές μας το ζητάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τις ιδιαίτερες κλίσεις του παιδιού τους, καθώς, όπως είπε, η Ανατολή δείχνει έντονο ενδιαφέρον τόσο για τη μουσική όσο και για τις ξένες γλώσσες. «Έχει μια τάση να ακούσει έναν ήχο και να μαθαίνει κορεάτικα τραγούδια. Είναι extreme στις επιλογές της και μας κάνει εντύπωση. Το πού θα φτάσει είναι μια άλλη υπόθεση», σημείωσε με χαμόγελο.

Η επιθυμία της Ήβης Αδάμου να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον Μιχάλη Κουινέλη

Παράλληλα, η Ήβη Αδάμου μίλησε και για την επιθυμία της να μεγαλώσει η οικογένειά τους στο μέλλον, χωρίς όμως άγχος και πίεση: «Σίγουρα θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι κάποια στιγμή. Θα δείξει», δήλωσε με ειλικρίνεια.

Αναφερόμενη στον γάμο με τον Μιχάλη Κουινέλη, που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί, ξεκαθάρισε πως δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. «Δεν είναι πως το έχουμε ξεχάσει, αλλά δεν θεωρούμε πως πρέπει να γίνει άμεσα. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην καθημερινότητα και τη ζωή μας, είναι σαν να μου κάνει κάθε μέρα πρόταση γάμου», είπε, τονίζοντας πως το μυστήριο έχει τη σημασία του, αλλά δεν τους αγχώνει.

Η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη / NDP Photo Agency

Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν και η αναφορά της στη σχέση τους, η οποία μετρά περίπου 15 χρόνια. «Η σχέση μας ξεκίνησε από πολύ μεγάλο έρωτα και η σπίθα υπάρχει ακόμη. Πρέπει να νοιάζεσαι τον άλλον, να τον ακούς, να θες να τον δεις. Όταν αυτό γίνεται αμοιβαία, είναι μία “έκρηξη” στο σύμπαν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως ο Μιχάλης παραμένει μέχρι σήμερα ο άνθρωπός της και ο σύντροφος ζωής της.

Τέλος, η Ήβη Αδάμου έκανε έναν μικρό απολογισμό για τη χρονιά που φεύγει, χαρακτηρίζοντας το 2025 καθοριστικό για την προσωπική της εξέλιξη. «Μου έδωσε πολλά μαθήματα και παθήματα. Από αυτά βγήκα πιο δυνατή. Μακάρι να έχουμε υγεία, τύχη και ειρήνη», κατέληξε.