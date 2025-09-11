Ήβη Αδάμου: Φωτογραφίζει την 7χρονη κόρη της πριν το σχολείο

Ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά και πολλοί γονείς γέμισαν τα social media με φωτογραφίες των παιδιών τους!
Η Ήβη Αδάμου, συγκινημένη πήγε την κόρη της στο σχολείο, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία στα social media.
Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία στα Instagram Stories της με την 7χρονη Ανατολή να είναι έτοιμη για το σχολείο.
«Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια» έγραψε η Ήβη Αδάμου, δείχνοντας στους θαυμαστές της πόσο έχει μεγαλώσει η κόρη της, Ανατολή, την οποία απέκτησε με τον Μιχάλη Κουϊνέλη.
Η τραγουδίστρια έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο την περασμένη Παρασκευή 5/9 και φροντίζει να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στα επαγγελματικά και την οικογένειά της.
H 31χρονη τραγουδίστρια εντυπωσίασε το κοινό της συμπρωτεύουσας με τις εμφανίσεις της επί σκηνής!