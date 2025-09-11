Ήβη Αδάμου: Φωτογραφίζει την 7χρονη κόρη της πριν το σχολείο

Πρώτη μέρα σχολείων σήμερα και η τραγουδίστρια έδειξε την κόρη της

Celebrities & Gossip Νεα
Ήβη Αδάμου: Τα βίντεο που δημοσίευσε από την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη/ instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά και πολλοί γονείς γέμισαν τα social media με φωτογραφίες των παιδιών τους!

Η Ήβη Αδάμου, συγκινημένη πήγε την κόρη της στο σχολείο, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία στα social media.

Ήβη Αδάμου: Φωτογραφίζει την 7χρονη κόρη της πριν το σχολείο

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία στα Instagram Stories της με την 7χρονη Ανατολή να είναι έτοιμη για το σχολείο.

«Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια» έγραψε η Ήβη Αδάμου, δείχνοντας στους θαυμαστές της πόσο έχει μεγαλώσει η κόρη της, Ανατολή, την οποία απέκτησε με τον Μιχάλη Κουϊνέλη. 

Η τραγουδίστρια έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο την περασμένη Παρασκευή 5/9 και φροντίζει να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στα επαγγελματικά και την οικογένειά της.

H 31χρονη τραγουδίστρια εντυπωσίασε το κοινό της συμπρωτεύουσας με τις εμφανίσεις της επί σκηνής!

Ήβη Αδάμου: Φωτογραφίζει την 7χρονη κόρη της πριν το σχολείο

Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης/ instagram
ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ
