Πώς να κάνετε το περπάτημα πιο απολαυστικό

STAR.GR
Fitness
6-6-6 Walking: Τα Πάντα Για Τη Νέα Τάση Στο Περπάτημα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θυμάσαι τότε που η μόνη προπόνηση που χρειαζόσουν ήταν μια βόλτα στο πάρκο; Η νέα viral μέθοδος «6-6-6 Walking» έρχεται να αποδείξει πως το περπάτημα μπορεί να γίνει σοβαρό και η καλύτερη μορφή άσκησης, χωρίς να επενδύσεις σε εξοπλισμό, δίαιτες ή εξαντλητικές προπονήσεις.

Χάσε κιλά και γυμνάσου με τη βοήθεια ενός τοίχου

Τι είναι το «6-6-6 Walking»

Η μέθοδος «6-6-6 Walking» είναι μια δομημένη, απλή ρουτίνα περπατήματος που όπως λέει και το όνομά της βασίζεται στο 6. Συγκεκριμένα σημαίνει :6 λεπτά ζέσταμα, 60 λεπτά γρήγορο περπάτημα, και 6 λεπτά χαλάρωμα. Για πολλούς που υιοθετούν τη μέθοδο, το περπάτημα γίνεται καθημερινή συνήθεια και συχνά εκτελείται είτε στις 6 το πρωί είτε στις 6 το απόγευμα, αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Η απλότητα της φόρμας «6-6-6» κάνει τη μέθοδο εύκολη στην απομνημόνευση και στην ενσωμάτωσή της σε ασφυκτικά καθημερινά προγράμματα.

Τα οφέλη της μεθόδου

Το μόνο που χρειάζεται είναι άνετα παπούτσια και ένα ασφαλές δρομολόγιο. Δεν χρειάζονται γυμναστήριο, βάρη ή ειδικά εργαλεία. Το μόνο που πρέπει να έχεις μαζί σου είναι γερή καρδιά, διάθεση και αντοχή. Ένα 60λεπτό γρήγορο περπάτημα, προσφέρει αεροβική άσκηση που βοηθά στο κάψιμο των θερμίδων, στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης. Σε αντίθεση με το τρέξιμο ή τις έντονες προπονήσεις, το περπάτημα δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τις αρθρώσεις και είναι ιδανικό αν δεν είσαι λάτρης των απαιτητικών προγραμμάτων άσκησης.

Πέρα από τα σωματικά οφέλη, το περπάτημα βοηθά στη χαλάρωση, στη βελτίωση της διάθεσης και στη συναισθηματική ισορροπία ειδικά αν το εντάξεις στην καθημερινότητά σου ως ιεροτελεστία, π.χ. πρωί πριν τη δουλειά ή απόγευμα μετά το τέλος. Ένα 60λεπτο γρήγορο περπάτημα συνήθως αντιστοιχεί σε 5.500 βήματα.

Η εμπειρία και γιατί το 6-6-6 «δουλεύει» στην καθημερινή ζωή

Θυμάμαι μια μέρα πριν λίγους μήνες η ατζέντα μου είχε ρυθμό «τρέχουμε» από το πρωί ως το βράδυ, και κάθε σκέψη για γυμναστήριο έμοιαζε μη ρεαλιστική. Έβαλα όμως τα sneakers μου και είπα ότι θα δοκιμάσω το 6-6-6. Έξι λεπτά αργόπερπάτημα, μια ώρα ρυθμικό brisk stride μέσα στην πόλη, έξι λεπτά αποθεραπείας περπατώντας αργά, αναπνέοντας και ηρεμώντας.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά το τέλος του «προγράμματος», ένιωθα ανάλαφρη, όχι κουρασμένη όπως μετά το τρέξιμο, αλλά ζωντανή, πιο καθαρή στην σκέψη και πιο ήρεμη. Το ίδιο επαναλαμβανόταν κάποιες φορές την εβδομάδα και δεν χρειαζόταν ώρες, δεν χρειαζόταν εξοπλισμός, απλά μια απόφαση και ένας καλός ρυθμό.

Κάθε λεπτό που περπατούσα έμοιαζε να δίνει χώρο στο μυαλό μου να ηρεμήσει λίγο σαν ένα reset μέσα στην ημέρα. Και όσο συνέχιζα την ρουτίνα, η καρδιά, τα πόδια, και κυρίως η διάθεσή μου έδειχναν πως βελτιωνόντουσαν. Αυτό ακριβώς είναι ο πυρήνας του 6-6-6: όχι πίεση, όχι υπερβολές και κάθε βήμα να γίνεται πράξη φροντίδας για το σώμα και το μυαλό.

Το trend 6-6-6 Walking κέρδισε δημοτικότητα γιατί έχει κάτι που λείπει από πολλές άλλες μεθόδους, είναι ανθρώπινο. Δεν υπόσχεται «μεταμόρφωση σε 4 εβδομάδες», δεν απαιτεί εξοπλισμό ή ειδικές δεξιότητες σου ζητά απλώς συνέπεια. Αν το αποτέλεσμα είναι μία πιο δυνατή καρδιά, πιο καλή διάθεση, καλύτερος ύπνος, πιο σταθερή ενέργεια, όπως έχω διαπιστώσει από την προσωπική μου εμπειρία, τότε μάλλον αξίζει. Και σε έναν κόσμο όπου η ζωή τρέχει τόσο γρήγορα, αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά δεν είναι πάντα ένταση, αλλά να περπατάμε, αργά ή γρήγορα δεν έχει σημασία, αρκεί να το κάνουμε κάθε μέρα για εμάς.

Συντάκτης: Λίνα Γριβογιάννη

Πηγή: allyou.gr 

 

