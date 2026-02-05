MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό

Η στιγμή που οι μπριγάδες μαθαίνουν το αποτέλεσμα της ομαδικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 00:25 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
05.02.26 , 00:05 MasterChef: Οι Κριτές Δοκιμάζουν Τα Πιάτα Μπλε Και Κόκκινων!
04.02.26 , 23:47 Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
04.02.26 , 23:27 Γιούλη Τσαγκαράκη: Οι Σέρρες, η νοηματική & η προφητεία της Κάρμεν Ρουγγέρη
04.02.26 , 23:06 Ζέτα Μακρυπούλια: Πιο όμορφη από ποτέ στο trailer της νέας της εκπομπής!
04.02.26 , 22:38 Tέμπη: Kακώς Έκλεισε Η Ανάκριση, Λέει Ο Πατέρας Της Μάρθης
04.02.26 , 22:32 Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
04.02.26 , 22:30 Η Φάρμα Εισβάλλει Στο MasterChef!
04.02.26 , 22:21 Μέγαρα: Συνελήφθη Ληστής Που Είχε Βασανίσει Άνδρα
04.02.26 , 22:06 Επιχείρηση «συσπείρωση της ΝΔ» από Μητσοτάκη με προσυνέδρια
04.02.26 , 22:03 Επώνυμοι που «πάλεψαν» με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές
04.02.26 , 21:55 Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!
04.02.26 , 21:46 MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του
04.02.26 , 21:30 Απατεώνες στέλνουν SMS για πληρωμές ανάλογα με την επικαιρότητα
04.02.26 , 21:25 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες συναντιούνται για πρώτη φορά!
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλιά του!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ποια μπριγάδα κέρδισε την 1η ομαδική για φέτος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το MasterChef 10 απέδειξε από την πρώτη κιόλας ομαδική ότι το επίπεδο φέτος είναι στα ύψη. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο μπριγάδες παρουσίασαν εξαιρετικά δείγματα μαγειρικής και έδειξαν πως είναι πανέτοιμες για μεγάλες μάχες, η λεπτομέρεια ήταν αυτή που έκρινε το αποτέλεσμα, στέλνοντας τη νίκη στην Μπλε Μπριγάδα.

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!

Η "Μάχη των Τιτάνων" και η Επιστροφή στο Σπίτι

Δεν υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί, καθώς και η Κόκκινη και η Μπλε Μπριγάδα μπήκαν στην κουζίνα με φοβερή αποφασιστικότητα. Οι παίκτες της Μπλε ομάδας επέστρεψαν στο σπίτι με έναν αέρα νικητή, αλλά και με τον σεβασμό προς τους αντιπάλους τους. Η αγωνία κορυφώθηκε πάνω από τον σφραγισμένο φάκελο των κριτών, τον οποίο άνοιξαν όλοι μαζί.

Δες το MasterChef

Μόλις ανακοινώθηκε ότι η Μπλε Μπριγάδα κέρδισε, το σπίτι "σείστηκε" από τους πανηγυρισμούς. Η νίκη αυτή τούς χάρισε την πολυπόθητη ασυλία, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν αλώβητοι και να σώσουν τους δύο ήδη υποψήφιους συμπαίκτες τους.

masterchef

Nικήτρια η Μπλε μπριγάδα

masterchef

Η απογοήτευση του αρχηγού Πάνου

Παρά το γεγονός ότι η Κόκκινη Μπριγάδα στάθηκε επάξια απέναντι στους Μπλε, η ήττα έπεσε βαριά, ειδικά στον αρχηγό της. Ο Πάνος, ένας παίκτης που ζει τον διαγωνισμό με πάθος και υπευθυνότητα, δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του.

masterchef

Η απογοήτευση των Κόκκινων

Ο Πάνος ένιωσε ότι η ήττα της ομάδας αντανακλά πάνω του. Παρόλο που όλοι παραδέχτηκαν ότι το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, θεωρώντας τον εαυτό του υπεύθυνο για το αποτέλεσμα.

MasterChef: Οι δύο μπριγάδες συναντιούνται για πρώτη φορά!

"Διαλύθηκα μέσα μου", ομολόγησε, καθώς η ιδέα ότι ένας δικός του παίκτης θα αποχωρήσει τον "γονάτισε". Η στεναχώρια του ήταν τόσο φανερή που οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον παρηγορήσουν, υπενθυμίζοντάς του ότι "όλοι μαζί κερδίζουν και όλοι μαζί χάνουν".

Τα Δεδομένα για τη Συνέχεια

  • Η Μπλε Μπριγάδα είναι πλέον ασφαλής και "δυνατή", έχοντας την αυτοπεποίθηση της πρώτης νίκης.
  • Η Κόκκινη Μπριγάδα οδηγείται σε ένα δύσκολο συμβούλιο. Πρέπει να διαχειριστούν την πίεση και να βγάλουν υποψήφιο ένα μέλος τους, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο δεδομένου ότι η ομάδα έχει δεθεί σαν οικογένεια. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν ήδη δύο άτομα που φοράνε μαύρες ποδιές.

Η Φάρμα εισβάλλει στο MasterChef!

Όπως είπε και ο Πάνος, πρέπει να πάρουν δύναμη, να ακούσουν τα λάθη τους από τους κριτές και να επιστρέψουν πιο δυνατοί για να "πάρουν το αίμα τους πίσω" στην επόμενη ομαδική.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top