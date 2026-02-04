MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του

MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του
Το MINI Aceman SE ενσαρκώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Charismatic Simplicity, προσφέροντας έναν μινιμαλιστικό και ταυτόχρονα εκφραστικό σχεδιασμό που συνδυάζει λειτουργικότητα και καινοτομία. Πιστό στο DNA της μάρκας, προσφέρει τη χαρακτηριστική go-kart αίσθηση οδήγησης της MINI, αποδίδει 218 ίππους (160 kW) και, με αυτονομία έως και 405 χιλιόμετρα (WLTP), καλύπτει με άνεση τις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης.

MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει η κυκλική οθόνη OLED υψηλής ανάλυσης, η οποία συνδυάζει καθαρότητα απεικόνισης και διαισθητικό χειρισμό. Παράλληλα, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου, προσφέροντας αυξημένη άνεση και ασφάλεια.

MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του

Μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2026, οι επισκέπτες του Golden Hall έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το 100% ηλεκτρικό MINI Aceman, να ανακαλύψουν τα βασικά του χαρακτηριστικά και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για test drive ή να ζητήσουν προσφορά μέσω του επίσημου Δικτύου Εμπόρων MINI. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αποκτήσουν αξιοποιώντας το MINI Electric Bonus από 7.000€, και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις.

