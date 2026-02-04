Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» η συμπεριφορά και η στάση των γονιών της

Συμπληρώνονται 26 ημέρες από την εξαφάνιση της Λόρας, ενώ εδώ και πέντε ημέρες οι Αρχές γνωρίζουν ότι η νεαρή βρίσκεται στη Γερμανία. Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς της παραμένουν στο Ρίο της Πάτρας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο διαφυγής της Λόρας φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα καλά οργανωμένο, καθώς τα ίχνη της έχουν ουσιαστικά «σβήσει» ακόμη και στη Γερμανία. Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το οικογενειακό της περιβάλλον.

Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» το οικογενειακό περιβάλλον της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τη στάση των γονιών της Λόρας. Ο πατέρας της έχει καταθέσει συνολικά πέντε φορές, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έδωσε σαφείς ή συγκεκριμένες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, δεν μπόρεσε να κατονομάσει φίλες της κόρης του, δε γνώριζε αν και πόσα προφίλ διατηρούσε στα social media, ούτε τον αριθμό των email λογαριασμών της, που φέρεται να ήταν επτά. Παράλληλα, δεν ανέφερε τίποτα για τον ετεροθαλή αδελφό της Λόρας.

Χαρακτηριστική είναι και η φράση που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Συνεχίστε να ψάχνετε, εγώ βοήθησα αρκετά».

«Όταν ένας γονιός λέει “έκανα ό,τι έπρεπε”, δείχνει ότι θεωρεί πως το θέμα δεν τον αφορά πλέον», σχολίασε ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Κάποιοι αποδίδουν αυτή τη συμπεριφορά στον αυστηρό χαρακτήρα του πατέρα και στο παρελθόν του ως στρατιωτικός γιατρός στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στοιχείο που, όπως λένε οι Αρχές, δυσκολεύει την ανάγνωση της ψυχολογίας του.

Ο πατέρας της Λόρας

Εξαφάνιση Λόρας: Διαφορετική η στάση της μητέρας της όταν κατέθετε μόνη της

Την ίδια ώρα, το Star αποκάλυψε ότι η μητέρα της Λόρας έχει καταθέσει τουλάχιστον πέντε φορές, πάντα μόνη της. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να την «ξεκλειδώσουν» και να καταλάβουν αν υπάρχει κάτι που δεν έχει ακόμη ειπωθεί για το οικογενειακό περιβάλλον.

Αξιοσημείωτο είναι πως όταν κατέθετε μαζί με τον σύζυγό της, παρέμενε σχεδόν ανέκφραστη και σιωπηλή. Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, «η μητέρα προσπαθούσε να στηρίξει τη Λόρα, όμως όταν ο πατέρας ήταν παρών, δεν τολμούσε ούτε να τον κοιτάξει στα μάτια».

Παρά το γεγονός ότι είναι πλέον γνωστό πως η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία, οι γονείς της δε ζήτησαν καθοδήγηση από τις Αρχές για το πώς να κινηθούν, ούτε εξέφρασαν πρόθεση να ταξιδέψουν εκεί για να την αναζητήσουν.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ένα σύντομο ταξίδι της μητέρας στην Αθήνα, στις 13 Ιανουαρίου. Το ταξίδι διήρκεσε μόλις λίγες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 3 τα ξημερώματα, με σκοπό, όπως ανέφερε, να αναζητήσει την κόρη της. Οι Αρχές διερωτώνται ποιον θα μπορούσε να εντοπίσει ξημερώματα, μέσα στον χειμώνα, για να της δώσει πληροφορίες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της Λόρας, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κομμάτια ενός παζλ που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα.

Εξαφάνιση Λόρας: Τι ισχύει στη Γερμανία για τα παιδιά που εξαφανίζονται

Eνδιαφέρον παρουσιάζει το τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο στη Γερμανία για τους εφήβους. Η Λόρα στο παρελθόν είχε ζήσει σε δομή ένα μήνα. Εάν οι αρχές εκεί κρίνουν ότι το οικογενειακό της περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο, δε θα τη γυρίσουν στην Ελλάδα, ακόμα και εάν ήδη την έχουν εντοπίσει.

Όπως ανέφερε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο οποίος συνομίλησε με δικηγόρους στη Γερμανία, από τη στιγμή που ένα ανήλικο παιδί 16 ετών δεν έχει εμπλοκή σε κάποιο αδίκημα, μπορεί να φιλοξενηθεί σε τρίτα ή συγγενικά της πρόσωπα, αν αυτά έχουν ενημερώσει τις αρχές ακόμα κι αυτό αναζητείται από τους γονείς.

Αν όμως έχει καταγγείλει κακοποίηση κι έχει ζητήσει την βοήθεια δομών της πρόνοιας, τότε τα πράγματα ειναι τελείως διαφορετικά. Σε τέτοια περίπτωση περνά αμέσως κάτω μια προστατευτική «ομπρέλα», έως ότου εξεταστεί η καταγγελία του.

Όλο αυτό το διάστημα οι γερμανικές αρχές έχουν το δικαιώμα να μη φανερώσουν σε κανέναν πού βρίσκεται. Ένα ανήλικο παιδί στη Γερμανία που κινείται μόνο του, όπως και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο ή να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα, ούτε βέβαια να εκδώσει τραπεζική κάρτα.

