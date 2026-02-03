Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο

Μια ιδιαίτερα δύσκολη και αγχωτική στιγμή έζησε ο Στέλιος Χανταμπάκης, καθώς ο 12χρονος γιος του, Μανώλης, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, σκορπίζοντας ανησυχία τόσο στην οικογένειά του όσο και στους διαδικτυακούς του φίλους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο πρώην παίκτης του Survivor μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Στέλιος Χανταμπάκης δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον γιο του από το νοσοκομείο, όπου ο μικρός Μανώλης ποζάρει με γύψο στο πόδι, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο δυνατοί «μαχητές» χρειάζονται μερικές φορές ξεκούραση και φροντίδα.

Ο γιος του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη, Μανώλης, με γύψο στο πόδι

Παρά το αρχικό σοκ που προκάλεσε ο τραυματισμός, ο Στέλιος Χανταμπάκης έσπευσε να καθησυχάσει τους ακολούθους του, ξεκαθαρίζοντας πως η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία και πως ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός. Αυτό, ωστόσο, που θέλησε να αναδείξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν η δύναμη ψυχής και η αποφασιστικότητα του γιου του, στοιχεία που -όπως φαίνεται- τον γεμίζουν περηφάνια ως πατέρα.

Στο story που ανέβασε, ο ίδιος εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για τον Μανώλη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο μόνος λόγος που το κάνω story είναι για να εκφράσω τον θαυμασμό μου λιοντάρι μου που ενώ είχες χτυπήσει και πονούσες, συνέχισες μέχρι να τελειώσει δουλειά σου στον αγώνα. Δεν έχω λόγια».

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η σύζυγός του, Όλγα Πηλιάκη, αποτελούν ένα από τα πιο δεμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, ενώ το 2013 επισφράγισαν τη σχέση τους με τον γάμο τους. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μανώλη και τη Μαλένα, τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους.

Στα τέλη του καλοκαιριού του 2024, το ζευγάρι πήρε μια μεγάλη και τολμηρή απόφαση, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα και μετακομίζοντας στην Ισπανία. Στόχος τους ήταν να δώσουν στα παιδιά τους την ευκαιρία να εξελιχθούν στον αθλητισμό και να αγωνιστούν σε μεγάλους ποδοσφαιρικούς ομίλους, επενδύοντας στα όνειρα και το ταλέντο τους.

Ο πρόσφατος τραυματισμός του Μανώλη μπορεί να έφερε μια προσωρινή αναστάτωση, ωστόσο φαίνεται πως δεν στάθηκε ικανός να μειώσει το πάθος του για το ποδόσφαιρο και τη στήριξη της οικογένειάς του, που στέκεται δίπλα του σε κάθε βήμα.