Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Φεβρουαρίου
03.02.26 , 00:10 MasterChef: Η «ρώσικη ρουλέτα» του αρχηγού - Η δύσκολη απόφαση του Πάνου
02.02.26 , 23:45 MasterChef 2026: Η πρώτη ψηφοφορία της χρονιάς έβγαλε τον δεύτερο υποψήφιο
02.02.26 , 23:30 MasterChef: Αυτός είναι ο νικητής του Mystery Box κι ο πρώτος αρχηγός!
02.02.26 , 23:20 Γιώργος Λασκαρίδης: Ο πρώην παίκτης του MasterChef έγινε μπαμπάς!
02.02.26 , 23:15 MasterChef: «Ο Πάνος πάει για αρχηγός!» - Το πανέμορφο πιάτο του
02.02.26 , 22:52 Grammys 2026: Η Cher έκανε τη μεγαλύτερη... πατάτα κι έγινε viral!
02.02.26 , 22:45 Kηφισός: Πώς Μπορεί Να Μειωθεί Η Κίνηση - Τι Λένε Ειδικοί στο Star
02.02.26 , 22:38 Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον βρήκε η σύζυγός του
02.02.26 , 22:35 MasterChef: Τι πήγε λάθος στην προσπάθεια της Ιωάννας;
02.02.26 , 22:28 Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θα δούμε σε Ημιτελικούς & Τελικό!
02.02.26 , 22:07 Μητσοτάκης: Συνάντηση με Ερντογάν πριν τις 15 Φερβρουαρίου
02.02.26 , 21:35 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box κι ο guest chef από τα παλιά!
02.02.26 , 21:31 Δημοσκόπηση ALCO: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
02.02.26 , 21:31 Ετήσιο συνέδριο δικτύου SUZUKI: Το αύριο χτίζεται σε σταθερές βάσεις
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον βρήκε η σύζυγός του
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. την πτήση για τη Φρανκφούρτη!
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Κατερίνα Διδασκάλου: Το... γαλλικό της ηθοποιού στον «αέρα» του Στούντιο 4
Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου και Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας.

Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Σταμάτιος, Ιωάννης και Νικόλαος κατάγονταν από τις Σπέτσες και μαρτήρησαν υπέρ του Ονόματος του Χριστού στη Χίο, το έτος 1822 μ.Χ. Από αυτούς οι δύο πρώτοι, ο Σταμάτιος και ο Ιωάννης, ήταν αδέλφια. Κατά το έτος 1822 μ.Χ. οι Άγιοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλους πέντε ναυτικούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Νικόλαος. Μία σφοδρή θαλασσοταραχή, τους ανάγκασε να προσαράξουν απέναντι από τη Χίο, σε παραλία της Μικρασιατικής γης που ονομαζόταν Τσεσμέ. Αφού εξήλθαν στην ξηρά, φοβούμενοι τους Τούρκους, εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους σε κάποιον Χριστιανό, τον οποίο παρακάλεσαν να μεριμνήσει, δίδοντάς του αμοιβή για την εξεύρεση υλικών, προκειμένου να επισκευάσουν τα χαλασμένο πλοιάριό τους.

Όμως αυτός τους πρόδωσε στον αγά και οδήγησε εναντίων τους, τους Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι τους κατεδίωξαν. Από τους επτά, οι δύο φονεύθηκαν, άλλοι δε δύο έφυγαν διά θαλάσσης. Οι Οθωμανοί, εξαγριωμένοι, συνέλαβαν τους δύο αδελφούς, Σταμάτιο και Ιωάννη και τον γέροντα πλοίαρχο Νικόλαο. Ο πασάς, αφού τους ανέκρινε, έδωσε εντολή να φυλακίσουν τους δύο αδελφούς και να αποκεφαλίσουν το Νικόλαο στην εκτός του κάστρου πεδιάδα.

Οι Τούρκοι προσπάθησαν να εξισλαμίσουν και τους δύο αδελφούς. Παρά τις μεθοδικές και επίμονες προσπάθειες αυτών, επί επτά συνεχείς ημέρες, δεν κατάφεραν τίποτε. Αποκεφαλίσθηκαν και εκείνοι, ο μεν νεομάρτυρας Σταμάτιος σε ηλικία 18 ετών, ο δε νεομάρτυρας Ιωάννης σε ηλικία 22 χρόνων.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς*
  • Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
  • Συμεών, Συμεώνης, Σύμος*
  • Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:27 και θα δύσει στις 18:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 23 λεπτά.

Σελήνη 16.3 ημερών

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top