MasterChef: «Ο Πάνος πάει για αρχηγός!» - Το πανέμορφο πιάτο του

«Είναι μονομαχία» είπαν οι κριτές για τον πάγκο Τάσου - Πάνου

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κουζίνα του MasterChef 10 πήρε φωτιά απόψε, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, καθώς το πρώτο Mystery Box της σεζόν έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά! Αυτό το κουτί δεν ήταν απλώς μια δοκιμασία υλικών, αλλά ένα crash test προσωπικότητας. Οι 14 διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε επτά ζευγάρια από τον Κωνσταντίνο Χαλουλάκο, και μία από τις μονομαχίες που έκλεψε την παράσταση ήταν και εκείνη ανάμεσα στον Πάνο και τον Τάσο.

Ο Πάνος μπήκε στη μάχη με ειλικρίνεια, παραδεχόμενος πως αν και τα υλικά του ήταν γνώριμα, η πανσέτα τον φόβισε και επέλεξε να μην την αγγίξει. «Εμένα με φοβίζουν μόνο οι κλόουν», είπε χαριτολογώντας τότε ο Σωτήρης Κοντιζάς για να σπάσει τον πάγο. Από την άλλη, ο Τάσος, λάτρης της ιαπωνικής κουλτούρας, προσπάθησε να «παντρέψει» τα υλικά του κουτιού με τις δικές του εξωτικές τεχνικές, ποντάροντας πολλά στα μανιτάρια πορτσίνι.

Ο Τάσος παρουσίασε μια τολμηρή ιδέα: ένα ντολμαδάκι από ραντίτσιο γεμισμένο με φάρσα μανιταριών και κρέμα ρικότα. Όμως, η αχίλλειος πτέρνα του ήταν η σάλτσα. «Ζωμός περισσότερο, όχι σάλτσα. Την έχεις δέσει με κάτι;», αναρωτήθηκε ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον Τάσο να παραδέχεται με απογοήτευση πως η σάλτσα του «έκοψε». Ο Πάνος Ιωαννίδης, βλέποντας το δημιουργικό του στήσιμο, του έδωσε μια πολύτιμη συμβουλή: «Αν ήσουν πιο ψύχραιμος, αυτό ήταν ένα ολοκληρωμένο πιάτο. Δεν χρειαζόταν το κρέας και την κομμένη σάλτσα».

masterchef πάνος

Στον αντίποδα, ο Πάνος παρουσίασε ένα πιάτο που άφησε άφωνους τους κριτές με την αισθητική του. «Είναι ένα πανέμορφο πιάτο», σχολίασαν οι κριτές, εντυπωσιασμένοι από τη ροζέτα μανιταριών και τα καψαλισμένα ντοματίνια. Παρά τις παρατηρήσεις για τις κάπως «άγριες» υφές, το αποτέλεσμα ήταν τόσο άρτιο που ο Σωτήρης Κοντιζάς δε δίστασε να πει: «Έχουμε μία ωραία μονομαχία, θα έλεγα». Η σάλτσα του Πάνου, με το έξυπνο «split» από λάδι βασιλικού, ήταν το στοιχείο που του έδωσε το προβάδισμα.

Δες το πανέμορφο πιάτο του Πάνου:

masterchef πάνος

masterchef πάνος

«Ο Πάνος πάει για αρχηγός!»

Καθώς τα πιάτα έφταναν στους κριτές, το κλίμα στους πάγκους ήταν ξεκάθαρο. Οι συμπαίκτες του, βλέποντας την αρτιότητα της προσπάθειάς του και την ψυχραιμία που επέδειξε, δε συγκρατήθηκαν. «Ο Πάνος πάει για αρχηγός!» ακούστηκε χαρακτηριστικά από τον Γιώργο Κ., καθώς η εμφάνιση του πιάτου του δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης. Πράγματι, και οι κριτές έκριναν καλύτερο το πιάτο του Πάνου. Με αυτή τη νίκη, ο Πάνος δεν εξασφάλισε μόνο την ασυλία του, αλλά έθεσε ισχυρή υποψηφιότητα για το περιβραχιόνιο της μπριγάδας και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

