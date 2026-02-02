MasterChef: Αυτός είναι ο νικητής του Mystery Box κι ο πρώτος αρχηγός!

Μετά από μία δύσκολη μαγειρική μοναμαχία στο πρώτο Mystery Box του MasterChef με... άρωμα Ιταλίας, έχουμε τον πρώτο νικητή για φέτος, που -φυσικά- θα είναι κι ο πρώτος αρχηγός.

MasterChef: Αγωνία για τον νικητή του πρώτου Mystery Box

«Καλύτερη προσπάθεια, που κερδίζει 1.000 ευρώ και θα είναι και ο πρώτος αρχηγός... ήταν αυτή του Πάνου! Πάνο έλα μπροστά», ανακοίνωσε στους παίκτες ο Πάνος Ιωαννίδης. «Πάνο συγχαρητήρια, είσαι ο πρώτος αρχηγός. Κερδίζεις αυτό, αυτό εδώ το pin... και το χρηματικό έπαθλο των χιλίων ευρώ», συμπληρωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Πάνος πήρε το Mystery Box και την αρχηγία

Ως πρώτος αρχηγός καλείται να ηγηθεί της μπριγάδας του κι έχει υποχρεώσεις. Μόνο με δύο τρόπους μπορεί να χάσει αυτήν την αρχηγία. Έναν να παραιτηθεί ή να τον προκαλέσει κάποιος σε μαγειρική μονομαχία και να χάσει, του είπε ο σεφ και κριτής. Οι συμπαίκτες του ήταν ικανοποιημένοι μα την αρχηγία αυτή, αφού εκτιμούν πολύ τις ικανότητές του.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό, είμαι πρώτος αρχηγός του MasterChef 10. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ μιας ομάδας όπως και κάνω τόσα χρόνια άλλωστε. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην απογοητεύσω τους συμπαίκτες μου», είπε ο Πάνος στο cue του.

MasterChef: Ο Πάνος ψήφισε ως πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση την Ιωάννα

Στη συνέχεια, ως αρχηγός έπρεπε να «δείξει» και τους υποψήφιους προς αποχώρηση. Πρώτη επέλεξε την Ιωάννα, αφού σύμφωνα με όσα άκουσε είχε τα περισσότερα τεχνικά λάθη. «Ήμουν αυτή που είχε τα περισσότερα τεχνικά λάθη κι άκουσε τις περισσότερες κριτικές, αρνητικές κριτικές, από τους κριτές, οπότε ήταν αναμενόμενο», σχολίασε η Ιωάννα.

MasterChef: «Πρέπει να κάνεις και την καλή κίνηση και την κακή», είπε ο αρχηγός Πάνος

«Σκέφτομαι ότι τώρα έχουμε ξεκινήσει για τα καλά να μπαίνουμε στο παιχνίδι κι ότι δεν είναι όλα ρόδινα κι εύκολα. Πρέπει να κάνεις και την καλή κίνηση και την κακή, πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να αποφασίσεις κι όλο αυτό έτσι σε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο», συμπλήρωσε ο Πάνος στο cue του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef