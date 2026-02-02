Γιώργος Λασκαρίδης: Ο πρώην παίκτης του MasterChef έγινε μπαμπάς!

Αποκάλυψε το όνομα που θα δώσουν στον γιο τους

Το τρυφερό βίντεο με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπαμπάς για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Λασκαρίδης, πρώην παίκτης του MasterChef. H σύντροφός του, Λότους έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, ένα υγιέστατο αγοράκι.

λασκαριδης

Γιώργος Λασκαρίδης: Ο πρώην παίκτης του MasterChef έγινε μπαμπάς!

Συγκεκριμένα, ο πρώην παίτκης του MasterChef, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media. O πρώην σεφ ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τον γιο του στο μαιευτήριο και σχολίασε στη λεζάντα τα πρωτόγνωρα συναισθήματά του.

Ο Γιώργος Λασκαρίδης αποκάλυψε πως ο μικρός γεννήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ, μετά από έναν τοκετό που διήρκησε αρκετή ώρα. Το όνομα που επέλεξε το αγαπημένο ζευγάρι να δώσει στον γιο του είναι «Manu».

«Ήρθε! Γνωρίστε τον υπέροχο γιο μας, τον Manu. Μετά από μήνες που τον κουβαλούσαμε σε διάφορες χώρες, τελικά αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Ολλανδία για να γεννηθεί. Ο Manu γεννήθηκε μετά από έναν πολύωρο τοκετό στις 21:50 στις 23 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ.

Γεννήθηκε με το τραγούδι «Burn Away» και ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας…Μας φαίνεται σαν να είναι μαζί μας πάντα και οι καρδιές μας ξεχειλίζουν. Δεν βλέπουμε την ώρα να συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια που ονομάζεται ζωή μαζί σου, μικρέ Manu». 

Δες την ανάρτησή του:

Γιώργος Λασκαρίδης: Από τις κουζίνες στο…life coaching! 

Ο Γιώργος Λαζαρίδης συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef 4.  Αν και δήλωνε πως αγαπά τη μαγειρική (και σίγουρα την αγαπά) αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη στροφή, αλλάζοντας ριζικά τη ζωή του.

Άφησε πίσω τις κουτάλες, τα μαχαίρια και τους τσελεμεντέδες και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το life coaching.

Τέλος η μαγειρική για πρώην παίκτη του MasterChef - Η αλλαγή στη ζωή του

«Έχω πάει σε 30 χώρες και 5 ηπείρους. Το life coaching έχει μπει στη ζωή μου τον τελευταίο χρόνο. Από όταν ξεκίνησαν τα ταξίδια μου τα τελευταία 2.5 χρόνια έχω ξεκινήσει να βλέπω τη ζωή με άλλο μάτι. Έχω πάρει την απόφαση να βοηθήσω και άλλον να κυνηγήσει τα όνειρά του. Γνώρισα πολύ κόσμο και άλλαξε η νοοτροπία μου. Σκοπός της ζωής μου είναι να δίνω στον κόσμο και να δω πώς μπορώ να τους βοηθήσω, και αυτό κάνω με το life coaching. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι πώς καλό είναι να κάνουμε ό,τι μας κάνει ευτυχισμένους. Όσο πιο γρήγορα βρει κάποιος τον σκοπό του, τόσο πιο όμορφα θα περάσει στη ζωή του. Έχω γυρίσει αρκετές χώρες, έχω πάει Αφρική, Μεξικό, Ινδία, που είναι κάποιες από αυτές τριτοκοσμικές. Βλέποντας πώς ζει ο κόσμος και τα μαθήματα που μου δίνουν, πρέπει να βιώνουμε ωραία τη ζωή μας», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
 |
MASTERCHEF
