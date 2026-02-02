Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον βρήκε η σύζυγός του

Το σενάριο που εξετάζεται

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Πάτρα: Νεκρός 30χρονος Μέσα Στο Σπίτι Του
Τραγική κατάληξη είχε ένας 30χρονος στην Πάτρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν η γυναίκα εντόπισε τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις του στην ισόγεια κατοικία όπου διέμεναν.  

Άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να διαπιστώνουν τον θάνατό του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ από τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. 

Η Αστυνομία διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
30ΧΡΟΝΟΣ
