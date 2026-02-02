Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

Οικονομια
Πρώτη Δημοσίευση: 02.02.26, 13:01
Ποια ποσά αυξάνονται το 2026 λόγω της αύξηση των συντάξεων/ Βίντεο open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μικρές διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς η Καθαρά Δευτέρα πέφτει φέτος στις 23 Φεβρουαρίου και θεωρείται επίσημη αργία. 

Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία (από 24-26 Μαρτίου), ενώ οι μη μισθωτοί, αναμένεται να δουν τα ποσά νωρίτερα και συγκεκριμένα από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

Ποιοι κερδίζουν το 2026: Πληρωμές και ελαφρύνσεις

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, σε περιπτώσεις αργιών ή ειδικών συνθηκών, όπως στις συντάξεις Μαρτίου, το χρονοδιάγραμμα τροποποιείται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων

Υπενθυμίζεται ότι οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να πληρώνονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Το γενικό πλαίσιο πληρωμών των συντάξεων Μαρτίου 

Σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα πληρωμών:

  • Οι μισθωτοί συνταξιούχοι λαμβάνουν τη σύνταξή τους την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  • Οι μη μισθωτοί πληρώνονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

  • Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – νόμος 4387/2016)
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026, μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Μη μισθωτοί συνταξιούχοι

  • ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Μισθωτοί συνταξιούχοι

  • ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα των δικαιούχων στους λογαριασμούς

  • Συνήθως τα ποσά των συντάξεων πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
  • Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει νέα αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.
