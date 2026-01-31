Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης

Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.01.26 , 12:35 Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
31.01.26 , 12:15 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
31.01.26 , 11:42 Κατερίνα Καραβάτου: Φερεντίνος & Κορδώνης της έκαναν έκπληξη στον «αέρα»
31.01.26 , 11:24 Ίμια: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση 30 ετών και τους πεσόντες
31.01.26 , 11:10 Καμπανάκι σε Ολυμπιακό από τη Γερμανία - Ατάκα-φωτιά από Μπάγερ Λεβερκούζεν
31.01.26 , 10:50 Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
31.01.26 , 10:35 Καιρός: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ!
31.01.26 , 10:30 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
31.01.26 , 10:21 Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια
31.01.26 , 10:04 Προς το Ιράν η αρμάδα των ΗΠΑ – Τα σενάρια για πλήγματα
31.01.26 , 09:26 Χαλκίδα: Τεράστια συμπλοκή με μαχαιριές  και τραυματίες
31.01.26 , 09:05 Nissan: Έβαλε φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
31.01.26 , 09:03 Καίτη Λαμπροπούλου: Ο θάνατος του συζύγου της & οι ταινίες δίπλα στην Αλίκη
31.01.26 , 08:25 Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία
31.01.26 , 08:21 Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
επίδομα θέρμανσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλησιάζει η ώρα για την  καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, η δεύτερη δόση αφορά νοικοκυριά που έχουν πραγματοποιήσει αγορές καυσίμων θέρμανσης και έχουν δηλώσει τα σχετικά παραστατικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Προτεραιότητα στην πληρωμή αναμένεται να έχουν όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και όσοι κατοικούν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένο συντελεστή επιδότησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ
 |
ΑΑΔΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top