Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης

Πλησιάζει η ώρα για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, η δεύτερη δόση αφορά νοικοκυριά που έχουν πραγματοποιήσει αγορές καυσίμων θέρμανσης και έχουν δηλώσει τα σχετικά παραστατικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Προτεραιότητα στην πληρωμή αναμένεται να έχουν όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και όσοι κατοικούν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένο συντελεστή επιδότησης.

