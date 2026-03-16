Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ανάδρομος Ερμής τελειώνει, φέρνοντας θετικές εξελίξεις και αποκατάσταση επικοινωνίας.
  • Η Παρασκευή 20 Μαρτίου είναι κομβική, καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία.
  • Στις 20 Μαρτίου ξεκινά η αστρολογική άνοιξη με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό.
  • Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς στις 19 Μαρτίου είναι ιδανική για κλείσιμο εκκρεμοτήτων.
  • Η εβδομάδα σηματοδοτεί μετάβαση από το παλιό στο νέο, ανοίγοντας δρόμο για ανανέωση.

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, εξηγώντας πως το επόμενο διάστημα φέρνει πιο θετικές εξελίξεις, καθώς ολοκληρώνεται η ανάδρομη πορεία του Ερμή και ξεκινά επίσημα η άνοιξη από αστρολογικής πλευράς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εβδομάδα σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο αστρολογικό σκηνικό: «Τελειώνει πια ο καταραμένος, για να μην πω κάτι χειρότερο, ο ανάδρομος Ερμής». Σύμφωνα με την αστρολόγο, η συγκεκριμένη περίοδος ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς η φαινομενικά ανάδρομη πορεία του πλανήτη δημιούργησε πολλές παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και κυρίως έντονη παραπληροφόρηση.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η ίδια μάλιστα σχολίασε πως αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στις εξελίξεις της επικαιρότητας. «Έδωσε ρεσιτάλ η ανάδρομη πορεία του, κυρίως στο κομμάτι της παραπληροφόρησης. Παρακολουθείς τις εξελίξεις και πραγματικά όποιος βγάλει άκρη θα του βγάλω το καπέλο», είπε, τονίζοντας ότι πολλές φορές η σύγχυση γύρω από σημαντικά γεγονότα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Η Παρασκευή 20 του μήνα θεωρείται κομβική ημέρα, καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, γεγονός που, όπως εξηγεί η αστρολόγος, θα βοηθήσει σταδιακά στην αποκατάσταση της επικοινωνίας και της κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων.

Την ίδια ημέρα, συμβαίνει και ένα ακόμη σημαντικό αστρολογικό γεγονός: η Εαρινή Ισημερία. Με την είσοδο του Ήλιου στο ζώδιο του Κριού ξεκινά επίσημα η αστρολογική άνοιξη και ουσιαστικά ανοίγει ένας νέος κύκλος. «Τα αστρολογικά έτη ξεκινούν τη στιγμή που ο Ήλιος περνά στον Κριό. Άρα από τις 20 Μαρτίου ξεκινά η καινούργια χρονιά αστρολογικά», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Πριν από αυτό, όμως, προηγείται ακόμη ένα σημαντικό γεγονός: η Νέα Σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων στις 19 του μήνα. Η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη, που πραγματοποιείται στις τελευταίες μοίρες του ζωδίου, θεωρείται ιδανική για να κλείσουν εκκρεμότητες και να ολοκληρωθούν κύκλοι που άνοιξαν το προηγούμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, η εβδομάδα λειτουργεί σαν μια μετάβαση από το παλιό στο νέο: «Ουσιαστικά κλείνει με τον καλύτερο τρόπο ένα κεφάλαιο και ένα αστρολογικό έτος». Με τη νέα αυτή ενέργεια, ανοίγει ο δρόμος για μια περίοδο ανανέωσης και νέων ξεκινημάτων για όλα τα ζώδια.

