Σοκαριστικό Βίντεο Με Βρέφος Και Πατέρα Σε Ράγες Τρένου

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν βρέφος έπεσε από την αποβάθρα στις ράγες τη στιγμή που πλησίαζε τρένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων επιβατών, οι οποίοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν εγκαίρως.

Ωστόσο, όπως φαίνεται σε βίντεο που τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, ο πατέρας του παιδιού αντέδρασε ενστικτωδώς και χωρίς δεύτερη σκέψη, πήδηξε στις ράγες και κάλυψε το βρέφος με το σώμα του, την ώρα που ο συρμός έφτανε στο σημείο.

Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform.



Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026

Στα πλάνα που προκαλούν τρόμο, φαίνεται το τρένο να περνά από πάνω τους. Ο πατέρας με περίσσια ψυχραιμία, παρέμεινε ακίνητος, προστατεύοντας το παιδί του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αμέσως μετά τη διέλευση του τρένου, παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τους βοηθήσουν, ενώ η μητέρα του παιδιού έτρεξε πρώτη με δάκρυα στα μάτια για να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά της.