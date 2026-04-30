Έπεσε στις ράγες για να σώσει το μωρό του - Το τρένο πέρασε από πάνω τους!

Συγκλονιστικό βίντεο από το Μπαγκλαντές

Σοκαριστικό Βίντεο Με Βρέφος Και Πατέρα Σε Ράγες Τρένου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Μπαγκλαντές, βρέφος έπεσε στις ράγες τη στιγμή που πλησίαζε τρένο.
  • Ο πατέρας του παιδιού, χωρίς δισταγμό, πήδηξε στις ράγες για να το προστατεύσει.
  • Το τρένο πέρασε από πάνω τους, με τον πατέρα να παραμένει ακίνητος.
  • Οι επιβάτες παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το περιστατικό.
  • Μετά τη διέλευση του τρένου, η μητέρα έτρεξε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά της.

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν βρέφος έπεσε από την αποβάθρα στις ράγες τη στιγμή που πλησίαζε τρένο

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων επιβατών, οι οποίοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν εγκαίρως. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται σε βίντεο που τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, ο πατέρας του παιδιού αντέδρασε ενστικτωδώς και χωρίς δεύτερη σκέψη, πήδηξε στις ράγες και κάλυψε το βρέφος με το σώμα του, την ώρα που ο συρμός έφτανε στο σημείο. 

 

 

Στα πλάνα που προκαλούν τρόμο, φαίνεται το τρένο να περνά από πάνω τους. Ο πατέρας με περίσσια ψυχραιμία, παρέμεινε ακίνητος, προστατεύοντας το παιδί του μέχρι την τελευταία στιγμή. 

Αμέσως μετά τη διέλευση του τρένου, παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τους βοηθήσουν, ενώ η μητέρα του παιδιού έτρεξε πρώτη με δάκρυα στα μάτια για να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά της. 

