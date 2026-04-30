Το παράρτημα του Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Ελληνικό εγκαινίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν υποχώρησε «στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης που θέλει να μας πάει πίσω στο 1980», ενώ, όπως τόνισε, «εμείς σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030».

Παράλληλα, εξέφρασε τη φιλοδοξία η Ελλάδα να εξελιχθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο με διεθνή ακτινοβολία, προσελκύοντας φοιτητές και επενδύσεις από το εξωτερικό.

Εγκαινιάστηκε το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό

Το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό είναι ένα από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν στη χώρα με τον νέο νόμο, που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στη δυναμική πορεία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι ξεκίνησε το 1980 ως κολέγιο και σήμερα αριθμεί περίπου 14.000 φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες, με συνεχή διεθνή επέκταση.

Το νέο πανεπιστημιακό campus στο Ελληνικό, στην πρώτη φάση ανάπτυξής του, θα προσφέρει προγράμματα σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως η Ιατρική, η Νομική, η Φαρμακευτική, η Ψυχολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική, το Marketing, η Πληροφορική και η Επιστήμη Δεδομένων.

