Στα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο Μητσοτάκης

Ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων με τη συνταγματική αναθεώρηση

30.04.26 , 18:15 Στη 2η θέση στην ΕΕ η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας – κοινωνικού αποκλεισμού
30.04.26 , 18:00 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
30.04.26 , 17:23 Το καραβάνι της Maxus έρχεται κοντά σας
30.04.26 , 17:14 Στα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο Μητσοτάκης
30.04.26 , 17:07 Λιάγκας: «Με παρενόχλησε, το χέρι του ανέβηκε ως το μπούτι μου»
30.04.26 , 17:00 Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Το νέο της μήνυμα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
30.04.26 , 16:58 Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 89χρονος - Θέλει να αποζημιώσει τους τραυματίες
30.04.26 , 16:52 StarLight - Γιάννης Τσαμαντάκης: «Συνέχεια αναζητώ νέες προκλήσεις»
30.04.26 , 16:47 Για το 2-0 και το πλεονέκτημα οι Ελληνικές ομάδες στα play-offs
30.04.26 , 16:32 Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
30.04.26 , 16:25 Πρωτομαγιά: Μαζική Έξοδος Για Το Τριήμερο
30.04.26 , 16:12 Γιάννης Τσορτέκης: Τα παιδιά, τα βραβεία και η σχέση με την Έλενα Μαυρίδου
30.04.26 , 15:58 Το Όραμα Ελπίδας Στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
30.04.26 , 15:58 MasterChef 10: Ποιος σεφ καλεσμένος των τριών chef κριτών
30.04.26 , 15:55 Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Μήνυμα Μητσοτάκη για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων με την αναθεώρηση (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.
  • Ανακοίνωσε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.
  • Η Ελλάδα στοχεύει να γίνει περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο, προσελκύοντας φοιτητές και επενδύσεις.
  • Το νέο campus θα προσφέρει προγράμματα σε τομείς όπως Ιατρική, Νομική, Φαρμακευτική και Πληροφορική.
  • Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε τη διεθνή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το παράρτημα του Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Ελληνικό εγκαινίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Aπάντηση Mητσοτάκη στην κριτική των βουλευτών για το επιτελικό κράτος

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν υποχώρησε «στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης που θέλει να μας πάει πίσω στο 1980», ενώ, όπως τόνισε, «εμείς σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030».

Παράλληλα, εξέφρασε τη φιλοδοξία η Ελλάδα να εξελιχθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο με διεθνή ακτινοβολία, προσελκύοντας φοιτητές και επενδύσεις από το εξωτερικό.

Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»

Εγκαινιάστηκε το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό

Το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό είναι ένα από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν στη χώρα με τον νέο νόμο, που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει  μια νέα εποχή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κτίριο του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στη δυναμική πορεία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι ξεκίνησε το 1980 ως κολέγιο και σήμερα αριθμεί περίπου 14.000 φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες, με συνεχή διεθνή επέκταση.

Μητσοτάκης με Χριστοδουλίδη: Θα υλοποιηθεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Το νέο πανεπιστημιακό campus στο Ελληνικό, στην πρώτη φάση ανάπτυξής του, θα προσφέρει προγράμματα σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως η Ιατρική, η Νομική, η Φαρμακευτική, η Ψυχολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική, το Marketing, η Πληροφορική και η Επιστήμη Δεδομένων.
 

