Το καραβάνι της Maxus έρχεται κοντά σας

Η MAXUS φέρνει την εμπειρία των επαγγελματικών της οχημάτων πιο κοντά από ποτέ στο ελληνικό κοινό, με τη διοργάνωση του πρώτου MAXUS Roadshow, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την 1η Μαΐου έως και τις 26 Ιουνίου, καλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο περιοχών σε όλη την Ελλάδα.



Το MAXUS Roadshow αποτελεί μία δυναμική πρωτοβουλία που δίνει την δυνατότητα σε επαγγελματίες και στο ευρύ κοινό να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας και να τα οδηγήσουν σε πραγματικές συνθήκες, μέσα από οργανωμένες στάσεις σε επιλεγμένα σημεία.

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρίσκονται τα μοντέλα T60, Deliver 7 και Deliver 9, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών, συνδυάζοντας αντοχή, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία.



Κατά τη διάρκεια του Roadshow, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά, τις εκδόσεις και τις δυνατότητες των μοντέλων καθώς και να πραγματοποιήσουν test drive, αποκτώντας μία ολοκληρωμένη εικόνα της οδηγικής τους συμπεριφοράς και της λειτουργικότητάς τους στην καθημερινή χρήση.



Η εμπειρία του MAXUS Roadshow υποστηρίζεται και ψηφιακά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας: https://maxuscaravan.gr/

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, να επιλέξουν την περιοχή που τους εξυπηρετεί και να κλείσουν το δικό τους test drive.



Με το MAXUS Roadshow, η μάρκα ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας τη γκάμα της πιο κοντά σε επαγγελματίες και σε όσους αναζητούν αξιόπιστες, πρακτικές και σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και εργασίας.

