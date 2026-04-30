Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο ηλικιωμένος πήρε προσωρινά τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν ήθελε να τραυματίσει τους υπαλλήλους, αλλά ήθελε να πλήξει τον ΕΦΚΑ και τη Δικαιοσύνη και ζήτησε συγγνώμη. Μάλιστα, προτίθεται να δώσει 2.000 ευρώ αποζημίωση σε κάθε τραυματία.

Ο 89χρονος κατηγορούμενος, που μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων χαιρετώντας τους δημοσιογράφους είναι αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα, με βασικότερο αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και έξι πλημμελήματα.

Ο 89χρονος ήταν ευδιάθετος στα δικαστήρια και χαιρετούσε τους δημοσιογράφους

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Βασίλη Νουλέζα, παραδέχεται ότι σχεδίασε την επίθεση, ωστόσο αρνείται πως είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωές. Όπως αναφέρεται, σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα που τραυματίστηκαν.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήμουν σε απόγνωση»

Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αντικρούσει τη βαριά κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι στόχευσε χαμηλά και όχι σε ζωτικά σημεία. Φέρεται να δηλώνει πως επιδίωξή του ήταν να προκαλέσει αναστάτωση και όχι να σκοτώσει, επικαλούμενος την απόγνωση που ένιωθε λόγω της εκκρεμότητας με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Η δικογραφία, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για μεθοδικά οργανωμένη ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 89χρονος είχε μελετήσει εκ των προτέρων τους χώρους-στόχους, εντοπίζοντας πιθανά κενά ασφαλείας.

Φωτογραφία Intime (Γιάννης Λιάκος)

Ο ίδιος φέρεται να έχει περιγράψει στους αστυνομικούς ότι επέλεξε συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την επίθεση, ώστε να μπορεί να κρύψει το όπλο κάτω από την καμπαρντίνα του. Παράλληλα, είχε προχωρήσει και σε τροποποιήσεις της καραμπίνας για να διευκολύνει την απόκρυψή της.



