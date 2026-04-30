Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 89χρονος - Θέλει να αποζημιώσει τους τραυματίες

«Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήμουν σε απόγνωση», είπε στην απολογία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Προφυλακιστέος ο 89χρονος μετά την απολογία του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο ηλικιωμένος πήρε προσωρινά τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. 

«Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα»: Ο 89χρονος είχε κάνει αυτοψία στο Εφετείο

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν ήθελε να τραυματίσει τους υπαλλήλους, αλλά ήθελε να πλήξει τον ΕΦΚΑ και τη Δικαιοσύνη και ζήτησε συγγνώμη. Μάλιστα, προτίθεται να δώσει 2.000 ευρώ αποζημίωση σε κάθε τραυματία. 

Ο 89χρονος κατηγορούμενος, που μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων χαιρετώντας τους δημοσιογράφους είναι αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα, με βασικότερο αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και έξι πλημμελήματα.

Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Ο 89χρονος ήταν ευδιάθετος στα δικαστήρια και χαιρετούσε τους δημοσιογράφους / Φωτογραφία Intime (Γιάννης Λιάκος) 

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Βασίλη Νουλέζα, παραδέχεται ότι σχεδίασε την επίθεση, ωστόσο αρνείται πως είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωές. Όπως αναφέρεται, σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα που τραυματίστηκαν.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήμουν σε απόγνωση»

Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αντικρούσει τη βαριά κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι στόχευσε χαμηλά και όχι σε ζωτικά σημεία. Φέρεται να δηλώνει πως επιδίωξή του ήταν να προκαλέσει αναστάτωση και όχι να σκοτώσει, επικαλούμενος την απόγνωση που ένιωθε λόγω της εκκρεμότητας με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Η δικογραφία, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για μεθοδικά οργανωμένη ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 89χρονος είχε μελετήσει εκ των προτέρων τους χώρους-στόχους, εντοπίζοντας πιθανά κενά ασφαλείας.

89χρονος πιστολέρο

Φωτογραφία Intime (Γιάννης Λιάκος)

Ο ίδιος φέρεται να έχει περιγράψει στους αστυνομικούς ότι επέλεξε συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την επίθεση, ώστε να μπορεί να κρύψει το όπλο κάτω από την καμπαρντίνα του. Παράλληλα, είχε προχωρήσει και σε τροποποιήσεις της καραμπίνας για να διευκολύνει την απόκρυψή της.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top