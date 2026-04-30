Μεγάλη Φωτιά Σε Κατάστημα Στο Ίλιον Δίπλα Σε Πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ίλιον, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα.
Η πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη έχει εκδηλωθεί σε κατάστημα με ανταλλακτικά που ήταν κλειστό, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την κατάσβεσή της, καθώς καίει δίπλα σε κτίρια.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
