Στο συμβούλιο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για το ποια μπριγάδα επικράτησε στην εξωτερική ομαδική δοκιμασία, αφιερωμένη στο street food.

«Το αποτέλεσμα έδειξε απόλυτη κυριαρχία. Νίκη κατά κράτος από τη μία, που σημαίνει πανωλεθρία από την άλλη. Η νικήτρια μπριγάδα συγκέντρωσε σχεδόν τετραπλάσιες ψήφους», ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

Ακούγοντας τον πρόλογο του σεφ και κριτή, ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Μιχάλης, σχολιάζει: «Ωπ, θα πονέσει αυτό».

Μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα έχει και ο Χάρης, ο οποίος νιώθει τη γη να χάνεται από τα πόδια του. «Εξ αρχής άρχισαν λίγο να τρέμουν χέρια, πόδια. Ξέρεις, ήταν μια φάση λίγο περίεργη», αποκαλύπτει στην κάμερα.

Στη δοκιμασία αποχώρησης, ένα πιάτο μονοπωλεί τις συζητήσεις κριτών και καλεσμένου, αλλά όχι με την καλή έννοια. Ένας διαγωνιζόμενος καταφέρνει κάτι παράδοξο: σερβίρει ένα πιάτο που είναι ταυτόχρονα ωμό και καμένο.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Κάπου είναι και λίγο πίσω, ε; Καμένο και ωμό.

Καλεσμένος: Κάπου είναι παραψημένο, κάπου είναι ωμό, κάπου είναι καμένο.

Σωτήρης Κοντιζάς: Το απόλυτα ασυνεπές ψήσιμο, δηλαδή καμένο δέρμα.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον βέβαια. Δηλαδή, ως τεχνική έχει ενδιαφέρον να το ακολουθήσεις.

Πάνος Ιωαννίδης: Θέλει προσπάθεια να γίνει αυτό.

Στο τέλος, οι 14 εναπομείναντες διαγωνιζόμενοι θα γίνουν 13, καθώς ένας από αυτούς θα κρεμάσει την ποδιά του και θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10. «Είναι η άβολη στιγμή που πρέπει να ζητήσουμε την ποδιά», αναφέρει με στεναχώρια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.