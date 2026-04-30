MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»

Χάμος στη δοκιμασία αποχώρησης - Δείτε sneak preview από το επεισοδιο 57

30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
30.04.26 , 14:08 Οι 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα
30.04.26 , 13:57 Wasan & Πέτρος έρχονται κοντά για χάρη της μπλε μπριγάδας
30.04.26 , 13:46 Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας»
30.04.26 , 13:41 Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»
30.04.26 , 13:19 Ανάβυσσος: Εντοπίστηκε άνδρας μαχαιρωμένος στην κοιλιά
30.04.26 , 13:03 Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
30.04.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
30.04.26 , 12:47 Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
30.04.26 , 12:47 Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 Ιουνίου
30.04.26 , 12:40 «Μύθοι και αλήθειες» για τον σακχαρώδη διαβήτη
30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
30.04.26 , 12:24 Ράπερ διαμέλισε τη 14χρονη κοπέλα του μέσα σε πλαστική σακούλα
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νικήτρια μπριγάδα στο MasterChef συγκέντρωσε σχεδόν τετραπλάσιες ψήφους στην εξωτερική ομαδική δοκιμασία.
  • Ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Μιχάλης, εκφράζει ανησυχία για το αποτέλεσμα.
  • Ένας διαγωνιζόμενος σερβίρει πιάτο που είναι ταυτόχρονα ωμό και καμένο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
  • Οι κριτές σχολιάζουν την τεχνική του ασυνεπούς ψησίματος με ενδιαφέρον.
  • Στο τέλος, ένας διαγωνιζόμενος θα αποχωρήσει, μειώνοντας τους συμμετέχοντες από 14 σε 13.

Στο συμβούλιο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για το ποια μπριγάδα επικράτησε στην εξωτερική ομαδική δοκιμασία, αφιερωμένη στο street food.

«Το αποτέλεσμα έδειξε απόλυτη κυριαρχία. Νίκη κατά κράτος από τη μία, που σημαίνει πανωλεθρία από την άλλη. Η νικήτρια μπριγάδα συγκέντρωσε σχεδόν τετραπλάσιες ψήφους», ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

Ακούγοντας τον πρόλογο του σεφ και κριτή, ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Μιχάλης, σχολιάζει: «Ωπ, θα πονέσει αυτό».

Μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα έχει και ο Χάρης, ο οποίος νιώθει τη γη να χάνεται από τα πόδια του. «Εξ αρχής άρχισαν λίγο να τρέμουν χέρια, πόδια. Ξέρεις, ήταν μια φάση λίγο περίεργη», αποκαλύπτει στην κάμερα.

Στη δοκιμασία αποχώρησης, ένα πιάτο μονοπωλεί τις συζητήσεις κριτών και καλεσμένου, αλλά όχι με την καλή έννοια. Ένας διαγωνιζόμενος καταφέρνει κάτι παράδοξο: σερβίρει ένα πιάτο που είναι ταυτόχρονα ωμό και καμένο.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Κάπου είναι και λίγο πίσω, ε; Καμένο και ωμό.

Καλεσμένος: Κάπου είναι παραψημένο, κάπου είναι ωμό, κάπου είναι καμένο.

Σωτήρης Κοντιζάς: Το απόλυτα ασυνεπές ψήσιμο, δηλαδή καμένο δέρμα.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον βέβαια. Δηλαδή, ως τεχνική έχει ενδιαφέρον να το ακολουθήσεις.

Πάνος Ιωαννίδης: Θέλει προσπάθεια να γίνει αυτό.

Στο τέλος, οι 14 εναπομείναντες διαγωνιζόμενοι θα γίνουν 13, καθώς ένας από αυτούς θα κρεμάσει την ποδιά του και θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10. «Είναι η άβολη στιγμή που πρέπει να ζητήσουμε την ποδιά», αναφέρει με στεναχώρια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

