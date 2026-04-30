Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος

Ετοιμαζόμαστε για το Τριήμερο της Πρωτομαγιάς, και στο Breakfast@Star έρχεται ένα γλυκό που έχει συνδεθεί με την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη.
Συνταγή για Τρίγωνα Πανοράματος, όπως τη μάθαμε και όπως πέρασε από γενιά σε γενιά. Ο Γιώργος Ρήγας βάζει όλη του την τέχνη, και το αποτέλεσμα είναι ανεπανάληπτο
ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΚΡΕΜΑ
Για τα τρίγωνα
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 150–180 γρ. βούτυρο λιωμένο
Για τη βελούδινη κρέμα
• 1 λίτρο πλήρες γάλα
• 120 γρ. ζάχαρη
• 4 κρόκοι αυγών
• 40 γρ. κορν φλάουρ
• 40 γρ. βούτυρο
• 1 βανίλια
• 100 ml κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε απαλή σαντιγί
Για το σιρόπι
• 500 ml νερό
• 500 γρ. ζάχαρη
• 1 φλούδα λεμονιού
• 1 κ.γ. χυμό λεμονιού
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σιρόπι (πρώτα αυτό)
1. Βάζεις όλα τα υλικά σε κατσαρόλα
2. Βράζεις για 4–5 λεπτά
3. Αφήνεις να γίνει τελείως κρύο Κρύο σιρόπι – ζεστό γλυκό = σωστό αποτέλεσμα
Βελούδινη κρέμα
1. Ζεσταίνεις το γάλα (να πάει να βράσει)
2. Σε μπολ χτυπάς: • κρόκους + ζάχαρη
3. Προσθέτεις το κορν φλάουρ και ανακατεύεις
4. Ρίχνεις λίγο ζεστό γάλα μέσα (σιγά σιγά)
5. Επιστρέφεις όλο το μείγμα στην κατσαρόλα
6. Ανακατεύεις μέχρι να πήξει
7. Κατεβάζεις από φωτιά και βάζεις: • βούτυρο • βανίλια
8. Σκεπάζεις με μεμβράνη να ακουμπάει την κρέμα Όταν γίνει χλιαρή: (προαιρετικά) ενσωματώνεις απαλά τη σαντιγί για πιο αφράτο αποτέλεσμα
Τύλιγμα φύλλων
1. Κόβεις τα φύλλα σε λωρίδες
2. Βουτυρώνεις καλά
3. Διπλώνεις σε τρίγωνα (όπως τυρόπιτα)
4. Τα τοποθετείς σε ταψί
5. Βουτυρώνεις από πάνω
Ψήσιμο
• Στους 180°C για 25–30 λεπτά Να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά
Σιρόπιασμα
• Μόλις βγουν καυτά, ρίχνεις το κρύο σιρόπι από πάνω
• Τα αφήνεις να το απορροφήσουν
Γέμισμα (το τελικό στάδιο)
1. Όταν κρυώσουν καλά
2. Βάζεις την κρέμα σε κορνέ
3. Γεμίζεις τα τρίγωνα από το πλάι
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
• Μπορείς να βάλεις: • λίγη άχνη • κανέλα • ή λίγο σαντιγί από πάνω