Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στο τροχαίο που σημειώθηκε στα Μακρίσια Ηλείας, με το ηλεκτρικό του πατίνι.

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου σε πήρε ο Θεός στα 13 σου. Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό», έγραψε η μητέρα του και συνέχισε:

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός».

H γιαγιά του, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» δήλωσε πως η οικογένεια θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του.

«Συμπάσχουν μαζί μας, δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό που συνέβη», είπε.

Στο προφίλ του στα social media ο Κωνσταντίνος πόζαρε όλο καμάρι με το πατίνι του, με το οποίο λάτρευε να μετακινείται στο χωριό του.

Χθες, ενώ κινούταν με το πατίνι του στον δρόμο, προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν δεξιά. Κάνοντας τον ελιγμό, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με τους γιατρούς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κρεστένων, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να "φεύγουν" έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» είπε ο γιατρός κι επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

Ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Κρεστένων, εξέφρασαν την οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του παιδιού.

«Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουμε την θλίψη μας και την λύπη μας για τον πρόωρο και άδικο χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου», ανέφεραν στο συλλυπητήριο μήνυμά τους.