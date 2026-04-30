Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»

Πώς είναι η Lila ως φίλη;

30.04.26 , 14:39 Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
30.04.26 , 14:08 Οι 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα
30.04.26 , 13:57 Wasan & Πέτρος έρχονται κοντά για χάρη της μπλε μπριγάδας
30.04.26 , 13:46 Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας»
30.04.26 , 13:41 Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»
30.04.26 , 13:19 Ανάβυσσος: Εντοπίστηκε άνδρας μαχαιρωμένος στην κοιλιά
30.04.26 , 13:03 Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
30.04.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
30.04.26 , 12:47 Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
30.04.26 , 12:47 Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 Ιουνίου
30.04.26 , 12:40 «Μύθοι και αλήθειες» για τον σακχαρώδη διαβήτη
30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Στην παρουσίαση δίσκου του Stavento με τίτλο «10 Λέξεις» όπου βρέθηκαν πλήθος καλλιτεχνών, πετύχαμε και τη Lila, η οποία μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη για το Star.gr με θετική διάθεση για τη δουλειά της, τα social media, τη γυμναστική και τα επόμενα σχέδιά της.

Stavento: «Νομίζω της μικρής αρέσουν τα δικά μου τραγούδια περισσότερο»

Για τη συμμετοχή της στο άλμπουμ και τη συνεργασία της με τον Μιχάλη Κουινέλη, ανέφερε: «Δε θα μπορούσα να λείπω γιατί τον αγαπώ πολύ και έχουμε και το κομμάτι μας μαζί, τη “Χειροβομβίδα” μέσα στο δίσκο και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είναι το πρώτο τραγούδι που δεν είναι δικό μου και τραγουδάω. Είναι του Μιχάλη και χαίρομαι πολύ που το έχουμε κάνει αυτό γιατί το έχουν αγαπήσει και τα παιδιά και οι μεγάλοι».

Για τον Μιχάλη Κουινέλη ως συνεργάτη, η Lila είπε: «Είναι πάρα πολύ αληθινός. Νομίζω δεν κρύβει κάτι από τον κόσμο και αυτό είναι που αγαπάμε όλοι σε αυτόν. Στο στούντιο έχουμε περάσει φανταστικά, έχουμε γελάσει πάρα πολύ, έχουμε συγκινηθεί».

«Δεν απαντάω εγώ να ξέρεις - Απαντάνε τα Λιλάκια»

Για τα σχόλια που η ίδια δέχεται στα social media και το TikTok, ξεκαθάρισε: «Δεν απαντάω εγώ να ξέρεις. Άμα έχεις δει καμία άλλη να απαντάει είναι τα “λιλάκια”, οι φανς, που έχουν άλλα profiles. Εγώ δεν απαντάω ποτέ.  Άμα δώσεις χώρο στην αρνητική ενέργεια και στην κακία, τη μεγαλώνεις. Οπότε δίνουμε σημασία στα καλά, στην αγάπη και στην αποδοχή και κάνουμε αυτό που γουστάρουμε, γιατί μια ζωή την έχουμε».

Για τα επόμενα σχέδιά της αλλά και τη γυμναστική που αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της, η Lila είπε: «Τα σχέδιά μου είναι συναυλίες. Έχω το summer tour μου, που ξεκινάει 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Συνεχίζουμε Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα έρχονται καινούργια κομμάτια και τώρα είμαι στις πρόβες. Γυμναστική κάνω όσο μπορώ γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και πάνω στη σκηνή. Είναι απαραίτητο για μένα να είμαι σε καλή φυσική κατάσταση και είναι και ψυχοθεραπεία».

Τέλος, μιλώντας για το πώς είναι ως φίλη, είπε: «Είμαι και αυστηρή με τις φίλες, αλλά μ’ αρέσει να τις ακούω και να συμβουλεύω όσο μπορώ. Και προσπαθώ όταν είμαι μαζί τους να αφιερώνω χρόνο σε εκείνες και όχι να μιλάω για τα δικά μου».

 

 

