Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»

Στην παρουσίαση δίσκου του Stavento με τίτλο «10 Λέξεις» όπου βρέθηκαν πλήθος καλλιτεχνών, πετύχαμε και τη Lila, η οποία μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη για το Star.gr με θετική διάθεση για τη δουλειά της, τα social media, τη γυμναστική και τα επόμενα σχέδιά της.

Για τη συμμετοχή της στο άλμπουμ και τη συνεργασία της με τον Μιχάλη Κουινέλη, ανέφερε: «Δε θα μπορούσα να λείπω γιατί τον αγαπώ πολύ και έχουμε και το κομμάτι μας μαζί, τη “Χειροβομβίδα” μέσα στο δίσκο και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είναι το πρώτο τραγούδι που δεν είναι δικό μου και τραγουδάω. Είναι του Μιχάλη και χαίρομαι πολύ που το έχουμε κάνει αυτό γιατί το έχουν αγαπήσει και τα παιδιά και οι μεγάλοι».

Για τον Μιχάλη Κουινέλη ως συνεργάτη, η Lila είπε: «Είναι πάρα πολύ αληθινός. Νομίζω δεν κρύβει κάτι από τον κόσμο και αυτό είναι που αγαπάμε όλοι σε αυτόν. Στο στούντιο έχουμε περάσει φανταστικά, έχουμε γελάσει πάρα πολύ, έχουμε συγκινηθεί».

Για τα σχόλια που η ίδια δέχεται στα social media και το TikTok, ξεκαθάρισε: «Δεν απαντάω εγώ να ξέρεις. Άμα έχεις δει καμία άλλη να απαντάει είναι τα “λιλάκια”, οι φανς, που έχουν άλλα profiles. Εγώ δεν απαντάω ποτέ. Άμα δώσεις χώρο στην αρνητική ενέργεια και στην κακία, τη μεγαλώνεις. Οπότε δίνουμε σημασία στα καλά, στην αγάπη και στην αποδοχή και κάνουμε αυτό που γουστάρουμε, γιατί μια ζωή την έχουμε».

Για τα επόμενα σχέδιά της αλλά και τη γυμναστική που αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της, η Lila είπε: «Τα σχέδιά μου είναι συναυλίες. Έχω το summer tour μου, που ξεκινάει 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Συνεχίζουμε Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα έρχονται καινούργια κομμάτια και τώρα είμαι στις πρόβες. Γυμναστική κάνω όσο μπορώ γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και πάνω στη σκηνή. Είναι απαραίτητο για μένα να είμαι σε καλή φυσική κατάσταση και είναι και ψυχοθεραπεία».

Τέλος, μιλώντας για το πώς είναι ως φίλη, είπε: «Είμαι και αυστηρή με τις φίλες, αλλά μ’ αρέσει να τις ακούω και να συμβουλεύω όσο μπορώ. Και προσπαθώ όταν είμαι μαζί τους να αφιερώνω χρόνο σε εκείνες και όχι να μιλάω για τα δικά μου».