Ράπερ διαμέλισε τη 14χρονη κοπέλα του μέσα σε πλαστική σακούλα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της στυγερής δολοφονίας

30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
30.04.26 , 14:08 Οι 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα
30.04.26 , 13:57 Wasan & Πέτρος έρχονται κοντά για χάρη της μπλε μπριγάδας
30.04.26 , 13:46 Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας»
30.04.26 , 13:41 Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»
30.04.26 , 13:19 Ανάβυσσος: Εντοπίστηκε άνδρας μαχαιρωμένος στην κοιλιά
30.04.26 , 13:03 Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
30.04.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
30.04.26 , 12:47 Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
30.04.26 , 12:47 Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 Ιουνίου
30.04.26 , 12:40 «Μύθοι και αλήθειες» για τον σακχαρώδη διαβήτη
30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
30.04.26 , 12:24 Ράπερ διαμέλισε τη 14χρονη κοπέλα του μέσα σε πλαστική σακούλα
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ράπερ D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία της 14χρονης Celeste Rivas Hernandez, την οποία σκότωσε για να προστατεύσει τη μουσική του καριέρα.
  • Η σορός της κοπέλας βρέθηκε διαμελισμένη στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του ράπερ.
  • Η δολοφονία φέρεται να διαπράχθηκε στις 23 Απριλίου 2025, με τον D4vd να παραγγέλνει εργαλεία για να διαμελίσει το σώμα της.
  • Μηνύματα μεταξύ τους δείχνουν ότι η 14χρονη ζήλευε τις σχέσεις του ράπερ και απειλούσε να αποκαλύψει πληροφορίες που θα κατέστρεφαν την καριέρα του.
  • Ο D4vd αντιμετωπίζει ποινές ισόβιας κάθειρξης ή θανατικής ποινής αν καταδικαστεί.

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της 14χρονης Celeste Rivas Hernandez, από τον γνωστό ράπερ D4vd. Στη δημοσιότητα ήρθε δικαστικό έγγραφο, στο οποίο οι εισαγγελείς της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη περιγράφουν πώς ο ράπερ σχεδίασε και εκτέλεσε το δολοφονικό του σχέδιο. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, ο τραγουδιστής σκότωσε την 14χρονη σύντροφό του για να προστατεύσει τη μουσική του καριέρα. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 11 ετών και ξεκίνησε να έχει ολοκληρωμένο ερωτικό δεσμό μαζί της όταν εκείνη ήταν 13 κι αυτός 18. 

Η σορός του άτυχου κοριτσιού βρέθηκε διαμελισμένη και σε κατάσταση αποσύνθεσης στις  8 Σεπτεμβρίου 2025 στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον ράπερ. Το όχημα ήταν παρατημένο στο Hollywood Hills, σε μια μάντρα ρυμούλκυσης και όπως αποδείχθηκε άνηκε στον D4vd.

Ρωσία: Τον διαμέλισε και με τα «κομμάτια» του «στόλισε» το σπίτι της

 Όπως σημειώνουν οι εισαγγελείς ο ράπερ φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 14χρονη στο σπίτι του στις 23 Απριλίου 2025. Εκτιμούν ότι μετά την άφιξή της, τη δολοφόνησε και παρέμεινε στο σημείο δίπλα της, ενώ εκείνη ψυχορραγούσε. 

Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρήγγειλε ένα φτυάρι από γνωστό πολυκατάστημα και μία εβδομάδα μετά φέρεται να αγόρασε δύο αλυσοπρίονα από γνωστό διαδικτυακό κατάστημα. Τέσσερις μέρες μετά αγόρασε έναν σάκο μεταφοράς πτώματος, ανθεκτικές σακούλες ρούχων και μια μπλε φουσκωτή πισίνα. 

Ο D4vd έβαλε τη σορό της ανήλικης μέσα στη φουσκωτή πισίνα για να μη λερώσει το πάτωμα του γκαράζ. Στη συνέχεια με το αλυσοπρίονο και πιθανόν με άλλα εργαλεία διαμέλισε το σώμα της 14χρονης.  Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι αφαίρεσε τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού της, καθώς στο ένα υπήρχε τατουάζ με το όνομά του, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

Αναφέρουν επίσης ότι οι ερευνητές απέκτησαν μηνύματα μεταξύ του ράπερ και της 14χρονης από τον Απρίλιο του 2025, τα οποία δείχνουν ότι η έφηβη ζήλευε τις σχέσεις του D4vd με άλλες γυναίκες, «καθώς ο κατηγορούμενος την είχε κάνει να πιστέψει ότι είχαν μέλλον μαζί», και ότι είχε απειλήσει να αποκαλύψει «επιβλαβείς πληροφορίες» για τη σχέση τους και να τερματίσει την καριέρα του.

«Γνωρίζοντας ότι έπρεπε να φιμώσει το θύμα πριν καταστρέψει τη μουσική του καριέρα, όπως είχε απειλήσει, πολύ σύντομα μετά την άφιξή της στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος μαχαίρωσε το θύμα μέχρι θανάτου πολλές φορές και παρέμεινε δίπλα της ενώ εκείνη πέθαινε από αιμορραγία», υποστηρίζει το έγγραφο.

Ο ράπερ βρίσκεται αντιμέτωπος με ισόβια, ακόμα και με θανατική ποινή σε περίπτωση που καταδικαστεί. 

