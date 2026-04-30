Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της 14χρονης Celeste Rivas Hernandez, από τον γνωστό ράπερ D4vd. Στη δημοσιότητα ήρθε δικαστικό έγγραφο, στο οποίο οι εισαγγελείς της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη περιγράφουν πώς ο ράπερ σχεδίασε και εκτέλεσε το δολοφονικό του σχέδιο.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, ο τραγουδιστής σκότωσε την 14χρονη σύντροφό του για να προστατεύσει τη μουσική του καριέρα. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 11 ετών και ξεκίνησε να έχει ολοκληρωμένο ερωτικό δεσμό μαζί της όταν εκείνη ήταν 13 κι αυτός 18.

Η σορός του άτυχου κοριτσιού βρέθηκε διαμελισμένη και σε κατάσταση αποσύνθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον ράπερ. Το όχημα ήταν παρατημένο στο Hollywood Hills, σε μια μάντρα ρυμούλκυσης και όπως αποδείχθηκε άνηκε στον D4vd.

Όπως σημειώνουν οι εισαγγελείς ο ράπερ φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 14χρονη στο σπίτι του στις 23 Απριλίου 2025. Εκτιμούν ότι μετά την άφιξή της, τη δολοφόνησε και παρέμεινε στο σημείο δίπλα της, ενώ εκείνη ψυχορραγούσε.

Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρήγγειλε ένα φτυάρι από γνωστό πολυκατάστημα και μία εβδομάδα μετά φέρεται να αγόρασε δύο αλυσοπρίονα από γνωστό διαδικτυακό κατάστημα. Τέσσερις μέρες μετά αγόρασε έναν σάκο μεταφοράς πτώματος, ανθεκτικές σακούλες ρούχων και μια μπλε φουσκωτή πισίνα.

Ο D4vd έβαλε τη σορό της ανήλικης μέσα στη φουσκωτή πισίνα για να μη λερώσει το πάτωμα του γκαράζ. Στη συνέχεια με το αλυσοπρίονο και πιθανόν με άλλα εργαλεία διαμέλισε το σώμα της 14χρονης. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι αφαίρεσε τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού της, καθώς στο ένα υπήρχε τατουάζ με το όνομά του, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

Αναφέρουν επίσης ότι οι ερευνητές απέκτησαν μηνύματα μεταξύ του ράπερ και της 14χρονης από τον Απρίλιο του 2025, τα οποία δείχνουν ότι η έφηβη ζήλευε τις σχέσεις του D4vd με άλλες γυναίκες, «καθώς ο κατηγορούμενος την είχε κάνει να πιστέψει ότι είχαν μέλλον μαζί», και ότι είχε απειλήσει να αποκαλύψει «επιβλαβείς πληροφορίες» για τη σχέση τους και να τερματίσει την καριέρα του.

«Γνωρίζοντας ότι έπρεπε να φιμώσει το θύμα πριν καταστρέψει τη μουσική του καριέρα, όπως είχε απειλήσει, πολύ σύντομα μετά την άφιξή της στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος μαχαίρωσε το θύμα μέχρι θανάτου πολλές φορές και παρέμεινε δίπλα της ενώ εκείνη πέθαινε από αιμορραγία», υποστηρίζει το έγγραφο.

Ο ράπερ βρίσκεται αντιμέτωπος με ισόβια, ακόμα και με θανατική ποινή σε περίπτωση που καταδικαστεί.