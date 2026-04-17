Συνελήφθη γνωστός ράπερ για τη δολοφονία και τον διαμελισμό 14χρονης

Η σορός της βρέθηκε στο πολυτελές αυτοκίνητό του

17.04.26 , 17:28
Πηγή: Associated Press
Γνωστός Ράπερ Συνελήφθη Για Τη Δολοφονία 14χρονης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ράπερ D4vd συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία και τον διαμελισμό 14χρονης, της Σελέστε Ρίβας Ερνάντες.
  • Η σορός της 14χρονης βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο Tesla του D4vd, με αποσυντεθειμένα μέρη του σώματος σε σακούλες.
  • Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση από τον Φεβρουάριο, αλλά η σύλληψη του 21χρονου έγινε πρόσφατα.
  • Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι ο D4vd δεν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο της κοπέλας.
  • Η καριέρα του D4vd έχει πληγεί, με ακυρώσεις συναυλιών και περιοδειών λόγω της σύλληψης.

Ο ράπερ D4vd (Ντέιβιντ) συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία και τον διαμελισμό ενός 14χρονου κοριτσιού, η σορός του οποίου εντοπίστηκε πριν από επτά μήνες μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητό του, το οποίο φαινόταν εγκαταλελειμμένο. 

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνέλαβαν τον 21χρονο τραγουδιστή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Σελέστε Ρίβας Ερνάντες. 

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους: «Να είμαστε ξεκάθαροι — τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης θα δείξουν ότι ο Ντέιβιντ Μπερκ δε δολοφόνησε τη Σελέστε Ρίβας Ερνάντες και δε φταίει για τον θάνατό της». 

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ερευνητές θα παρουσιάσουν τη δικογραφία στους εισαγγελείς του γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες τη Δευτέρα. Από την πλευρά τους, οι εισαγγελικές αρχές δήλωσαν ότι γνωρίζουν τη σύλληψη και ότι το Τμήμα Σοβαρών Εγκλημάτων θα εξετάσει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης.  

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της υπεράσπισης, ενώ μέχρι τη σύλληψή του οι αρχές δεν είχαν κατονομάσει δημόσια τον Μπερκ ως ύποπτο. Αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. 

Ο ράπερ D4vd / Φωτογραφία αρχείου AP (Jordan Strauss)

Το χρονικό της δολοφονίας της 14χρονης και η σύλληψη του ράπερ D4vd 

Ο τραγουδιστής βρισκόταν ερευνόταν από την αρχή για τον θάνατο της ανήλικης. Η διαδικασία ήταν μυστική, ωστόσο αποκαλύφθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, όταν μέλη της οικογένειάς του προσέφυγαν σε δικαστήριο στο Τέξας για να μπλοκάρουν κλητεύσεις που τους υποχρέωναν να καταθέσουν. 

Η σορός της Ρίβας Ερνάντες εντοπίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου μέσα σε ένα Tesla που είχε ρυμουλκηθεί από την περιοχή Hollywood Hills, μία ημέρα μετά τα 15α γενέθλιά της. Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της το 2024 από την πόλη Lake Elsinore, περίπου 112 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, όταν ήταν 13 ετών. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι ήταν 14 ετών όταν δολοφονήθηκε. 

Το όχημα, ένα Tesla Model Y του 2023, ήταν δηλωμένο στο όνομα του τραγουδιστή στη διεύθυνση της οικογένειάς του στο Τέξας. Είχε εντοπιστεί σε εύπορη γειτονιά των Hollywood Hills, όπου φαινόταν εγκαταλελειμμένο. 

Ο γνωστός ράπερ είχε μπει από την αρχή στο «μικροσκόπιο» της αστυνομίας / Φωτογραφία από βίντεο AP

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί βρήκαν μια σακούλα μεταφοράς σορού, από την οποία αναδυόταν έντονη οσμή και ήταν καλυμμένη με έντομα. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, οι ντετέκτιβ άνοιξαν μερικώς τη σακούλα και είδαν αποσυντεθειμένο κεφάλι και κορμό. Ακολούθησε η απομάκρυνση της σορού από ιατροδικαστές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα άκρα είχαν αποκοπεί. Σε δεύτερη σακούλα εντοπίστηκαν επίσης διαμελισμένα μέρη του σώματος. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή. 

Την περίοδο που εντοπίστηκε η σορός, ο D4vd βρισκόταν σε περιοδεία για την προώθηση του πρώτου του άλμπουμ «Withered». Μετά τις εξελίξεις, ακυρώθηκαν οι τελευταίες συναυλίες του στη Βόρεια Αμερική, σε Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες, καθώς και προγραμματισμένη εμφάνιση στο Grammy Museum. Ακυρώθηκε επίσης και η ευρωπαϊκή του περιοδεία που επρόκειτο να ξεκινήσει από τη Νορβηγία. 

Ο D4vd έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη Gen Z με τον συνδυασμό indie rock, R&B και lo-fi pop. Έγινε viral στο TikTok το 2022 με το τραγούδι «Romantic Homicide», που έφτασε μέχρι την 4η θέση στο Billboard Hot Rock & Alternative Songs chart. Στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με τις εταιρείες Darkroom και Interscope Records και κυκλοφόρησε τα EP «Petals to Thorns» και «The Lost Petals» το 2023. 

