MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»

Οι αιχμές για τη Wasan μετά την αποχώρηση

17.04.26 , 13:41 Αργοστόλι: Η κατάθεση του 66χρονου που μιλούσε με τη Μυρτώ πριν πεθάνει
17.04.26 , 13:35 Klavdia - Θαναηλάκης στο 1% Club: «Τι έχει συμβεί στην κυρία;»
17.04.26 , 13:22 Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα
17.04.26 , 12:52 O Μουτσινάς «πάγωσε»: «Τι έχετε; Το κλείνω το πρόγραμμα. Να παίζετε Lingo»
17.04.26 , 12:28 Γλυκό Σαββατοκύριακο με σύγχρονη τούρτα αμυγδάλου
17.04.26 , 12:26 Η αντίδραση της Λίτσας Πατέρα για τη Μενεγάκη: «Άντε τώρα!»
17.04.26 , 12:22 Στις Σεϋχέλλες η Παναγιώταρου: Ποζάρει με μαγιό ανάμεσα σε φοίνικες
17.04.26 , 12:08 Ισθμός Κορίνθου: Ανασύρθηκε σορός 17χρονης από τα νερά της Διώρυγας
17.04.26 , 12:02 Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
17.04.26 , 11:49 Κρίτα: «Ένιωθα ότι αν μου συμβεί κάτι θα με συντρίψει, αλλά...»
17.04.26 , 11:34 Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη πριν πέσει από τον 4ο όροφο
17.04.26 , 11:32 MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
17.04.26 , 11:28 Ασυνήθιστα ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους
17.04.26 , 10:53 Klavdia: «Ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη εναντίον μου»
17.04.26 , 10:52 Μυλωνάκης: Τα νεότερα για την κατάστασή του - Νέο ιατρικό ανακοινωθέν
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
Ισθμός Κορίνθου: Ανασύρθηκε σορός 17χρονης από τα νερά της Διώρυγας
Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη πριν πέσει από τον 4ο όροφο
Market Pass 2026: Πότε πληρώνονται τα 40€ τον μήνα
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
O Γιώργος στο Breakfast@star μετά την αποχώρηση από το MasterChef
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αποχώρηση του Γιώργου από το MasterChef προκάλεσε έκπληξη στους συμπαίκτες και το κοινό λόγω ενός λάθους με το αλάτι.
  • Ο Γιώργος δήλωσε ότι είχε στόχο να φτάσει στον τελικό και ότι κουράστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
  • Αναφέρθηκε σε στρατηγικές των παικτών, λέγοντας ότι η Wasan γνωρίζει πώς παίζεται το παιχνίδι.
  • Εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής στο μέλλον.
  • Δέχτηκε αρνητικά σχόλια, αλλά δήλωσε ότι δεν τον απασχολούν και ότι έκανε αυτό που ήθελε.

Η αποχώρηση του Γιώργου από το MasterChef προκάλεσε έκπληξη τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στο τηλεοπτικό κοινό, ενώ οι πρώτες του δηλώσεις στο Breakfast@Star έδωσαν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στον διαγωνισμό μαγειρικής και τη στρατηγική μέσα στο παιχνίδι.

Η συζήτηση ξεκίνησε με έντονο σχολιασμό για το λάθος (σ.σ που έβαλε πολύ αλάτι στο πιάτο του) που οδήγησε στην αποχώρησή του. «Βασικά έγινε κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Αυτό το παιδαριώδες λάθος, το παιδικό λάθος με το αλάτι που δεν το έχω καταλάβει», ειπώθηκε από την Ελένη Χατζίδου στον «αέρα» της εκπομπής, με τον ίδιο να καλείται να εξηγήσει τι συνέβη.

Σχολιάζοντας την αποχώρησή του, ο ίδιος ανέφερε: «Εντάξει, όχι καλά ήταν.»

«Καλά ήταν, αλλά δε θεωρείς ότι ήταν νωρίς; Εγώ δηλαδή σε έβλεπα τελικό. Εσύ δεν έβλεπες τον εαυτό σου τελικό;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star.

MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα

«Καλά από την πρώτη μέρα λέω ότι θα πάω τελικό. Εεε αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε μια φάση κουράστηκα», απάντησε και πρόσθεσε: «Απλά γνωρίζω ότι το κάρμα είναι ένα μπούμερανγκ και γυρίζει. Είναι στα χέρια μας να τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε».

Αναφερόμενος στις σχέσεις μέσα στο παιχνίδι και συγκεκριμένα στη Wasan, σημείωσε: «Γενικά με τη Wasan δεν έχω καταλάβει μέχρι και τώρα τι έχει γίνει», προσθέτοντας πως «απλά κάποια στιγμή σταμάτησε να μου μιλάει χωρίς να έχει γίνει τίποτα».

Σε ερώτηση για τις στρατηγικές στο παιχνίδι, απάντησε: «Σίγουρα είναι μια στρατηγική. Έχει ξαναμπεί σε reality, έχει ξαναπάει σε παιχνίδι μαγειρικής. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι».

Για τη δική του πορεία στο MasterChef δήλωσε: «Αυτό που με ξεχωρίζει περισσότερο είναι ότι πρώτον, είμαι πάρα πολύ δημιουργικός, έχω μεγάλες ιδέες και δεν φοβάμαι να χάσω και μπορώ να καταλάβω και το παιχνίδι».

Σχολιάζοντας τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, είπε χαρακτηριστικά: «Προφανώς έτσι είμαι, αυτός είμαι. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Δεν με καίει κάτι. Εγώ έκανα αυτό που ήθελα».

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως είχε και προσωπικό στόχο μέσα στο παιχνίδι: «Σκοπός μου από την αρχή ήταν απλά να πάρω αυτή τη δημοσιότητα, να πάρω τη φήμη… εγώ έκανα αυτό που ήθελα».

Κλείνοντας, αποκάλυψε και τα επαγγελματικά του σχέδια και αυτοπροτάθηκε για να κάνει εκπομπή: «Τώρα του χρόνου λογικά θέλω να πάρω κάτι στην τηλεόραση. Άμα τα καταφέρω και έρθω κάπου στο Star… μαγειρική σίγουρα στην αρχή. Άμα μου δώσετε και δική μου εκπομπή καλύτερα».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τους παρουσιαστές να του εύχονται: «Σου ευχόμαστε όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα».

