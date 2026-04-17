MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»

Η αποχώρηση του Γιώργου από το MasterChef προκάλεσε έκπληξη τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στο τηλεοπτικό κοινό, ενώ οι πρώτες του δηλώσεις στο Breakfast@Star έδωσαν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στον διαγωνισμό μαγειρικής και τη στρατηγική μέσα στο παιχνίδι.

Η συζήτηση ξεκίνησε με έντονο σχολιασμό για το λάθος (σ.σ που έβαλε πολύ αλάτι στο πιάτο του) που οδήγησε στην αποχώρησή του. «Βασικά έγινε κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Αυτό το παιδαριώδες λάθος, το παιδικό λάθος με το αλάτι που δεν το έχω καταλάβει», ειπώθηκε από την Ελένη Χατζίδου στον «αέρα» της εκπομπής, με τον ίδιο να καλείται να εξηγήσει τι συνέβη.

Σχολιάζοντας την αποχώρησή του, ο ίδιος ανέφερε: «Εντάξει, όχι καλά ήταν.»

«Καλά ήταν, αλλά δε θεωρείς ότι ήταν νωρίς; Εγώ δηλαδή σε έβλεπα τελικό. Εσύ δεν έβλεπες τον εαυτό σου τελικό;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star.

«Καλά από την πρώτη μέρα λέω ότι θα πάω τελικό. Εεε αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε μια φάση κουράστηκα», απάντησε και πρόσθεσε: «Απλά γνωρίζω ότι το κάρμα είναι ένα μπούμερανγκ και γυρίζει. Είναι στα χέρια μας να τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε».

Αναφερόμενος στις σχέσεις μέσα στο παιχνίδι και συγκεκριμένα στη Wasan, σημείωσε: «Γενικά με τη Wasan δεν έχω καταλάβει μέχρι και τώρα τι έχει γίνει», προσθέτοντας πως «απλά κάποια στιγμή σταμάτησε να μου μιλάει χωρίς να έχει γίνει τίποτα».

Σε ερώτηση για τις στρατηγικές στο παιχνίδι, απάντησε: «Σίγουρα είναι μια στρατηγική. Έχει ξαναμπεί σε reality, έχει ξαναπάει σε παιχνίδι μαγειρικής. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι».

Για τη δική του πορεία στο MasterChef δήλωσε: «Αυτό που με ξεχωρίζει περισσότερο είναι ότι πρώτον, είμαι πάρα πολύ δημιουργικός, έχω μεγάλες ιδέες και δεν φοβάμαι να χάσω και μπορώ να καταλάβω και το παιχνίδι».

Σχολιάζοντας τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, είπε χαρακτηριστικά: «Προφανώς έτσι είμαι, αυτός είμαι. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Δεν με καίει κάτι. Εγώ έκανα αυτό που ήθελα».

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως είχε και προσωπικό στόχο μέσα στο παιχνίδι: «Σκοπός μου από την αρχή ήταν απλά να πάρω αυτή τη δημοσιότητα, να πάρω τη φήμη… εγώ έκανα αυτό που ήθελα».

Κλείνοντας, αποκάλυψε και τα επαγγελματικά του σχέδια και αυτοπροτάθηκε για να κάνει εκπομπή: «Τώρα του χρόνου λογικά θέλω να πάρω κάτι στην τηλεόραση. Άμα τα καταφέρω και έρθω κάπου στο Star… μαγειρική σίγουρα στην αρχή. Άμα μου δώσετε και δική μου εκπομπή καλύτερα».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τους παρουσιαστές να του εύχονται: «Σου ευχόμαστε όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα».

