Φτάσαμε αισίως στην τρίτη ημέρα της «μητέρας των μαχών» του MasterChef 10, με τον Πάνο Ιωαννίδη να προειδοποιεί πως «καμία μπριγάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής».

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 8 Ιουνίου, καλεσμένος θα είναι ο αγαπημένος σεφ Νίκος Θωμάς, ο οποίος δίνει από την πρώτη στιγμή το στίγμα της απαιτητικής δοκιμασίας. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής οι δύο μπριγάδες βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, έχοντας από μία νίκη και έναν πόντο η καθεμία.

Οι παίκτες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην παράδοση και την υψηλή γαστρονομία, επιδεικνύοντας δημιουργικότητα, τεχνική και ευρηματικότητα στις ιδέες τους. «Πρέπει να κινηθείτε από την παράδοση μέχρι την υψηλή γαστρονομία», τους συμβουλεύει ο Νίκος Θωμάς.

MasterChef: Οι μπριγάδες βάζουν δύσκολα στον Νίκο Θωμά

Ωστόσο, τα πιάτα που φτάνουν στο δωμάτιο γευσιγνωσίας φαίνεται πως δε διευκολύνουν το έργο των κριτών. Μάλιστα, ο καλεσμένος σεφ δείχνει ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς τον ακούμε να σχολιάζει στο trailer: «Έχω μπερδευτεί πολύ».

Πιο ξεκάθαρη εικόνα φαίνεται να έχει, πάντως, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Εγώ δεν έχω μπερδευτεί», δηλώνει με νόημα ο «θείος» Λεωνίδας.

Από την άλλη πλευρά, ο Σωτήρης Κοντιζάς παραδέχεται με την χαρακτηριστική του ειλικρίνεια: «Μόνο ένα πιάτο μού άρεσε», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη του πιο αυστηρού -αλλά πάντα δίκαιου- κριτή του διαγωνισμού.

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