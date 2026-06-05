MasterChef: «Μόνο ένα πιάτο μου άρεσε» - Δείτε το trailer της Δευτέρας 8/6

«Καμία μπριγάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της Δευτέρας 8 Ιουνίου του MasterChef 10, ο καλεσμένος σεφ Νίκος Θωμάς θα αναλάβει απαιτητική δοκιμασία.
  • Οι δύο μπριγάδες είναι ισόπαλες με μία νίκη και έναν πόντο η καθεμία.
  • Οι παίκτες καλούνται να συνδυάσουν παράδοση και υψηλή γαστρονομία με δημιουργικότητα και τεχνική.
  • Ο Νίκος Θωμάς εκφράζει την απορία του για τα πιάτα, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δηλώνει σίγουρος.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς αναφέρει ότι μόνο ένα πιάτο του άρεσε, επιβεβαιώνοντας την αυστηρότητά του.

Φτάσαμε αισίως στην τρίτη ημέρα της «μητέρας των μαχών» του MasterChef 10, με τον Πάνο Ιωαννίδη να προειδοποιεί πως «καμία μπριγάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής». 

MasterChef: Μητέρα των Μαχών: Ποια μπριγάδα πήρε τον πρώτο πόντο;

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 8 Ιουνίου, καλεσμένος θα είναι ο αγαπημένος σεφ Νίκος Θωμάς, ο οποίος δίνει από την πρώτη στιγμή το στίγμα της απαιτητικής δοκιμασίας. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής οι δύο μπριγάδες βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, έχοντας από μία νίκη και έναν πόντο η καθεμία.

MasterChef: Τάσος vs Μιχάλης Η μονομαχία που έκρινε τον δεύτερο πόντο

Οι παίκτες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην παράδοση και την υψηλή γαστρονομία, επιδεικνύοντας δημιουργικότητα, τεχνική και ευρηματικότητα στις ιδέες τους. «Πρέπει να κινηθείτε από την παράδοση μέχρι την υψηλή γαστρονομία», τους συμβουλεύει ο Νίκος Θωμάς. 

MasterChef: Οι μπριγάδες βάζουν δύσκολα στον Νίκο Θωμά

MasterChef: Οι μπριγάδες βάζουν δύσκολα στον Νίκο Θωμά

Ωστόσο, τα πιάτα που φτάνουν στο δωμάτιο γευσιγνωσίας φαίνεται πως δε διευκολύνουν το έργο των κριτών. Μάλιστα, ο καλεσμένος σεφ δείχνει ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς τον ακούμε να σχολιάζει στο trailer: «Έχω μπερδευτεί πολύ».

Πιο ξεκάθαρη εικόνα φαίνεται να έχει, πάντως, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Εγώ δεν έχω μπερδευτεί», δηλώνει με νόημα ο «θείος» Λεωνίδας.

Από την άλλη πλευρά, ο Σωτήρης Κοντιζάς παραδέχεται με την χαρακτηριστική του ειλικρίνεια: «Μόνο ένα πιάτο μού άρεσε», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη του πιο αυστηρού -αλλά πάντα δίκαιου- κριτή του διαγωνισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

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Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
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