Αλλαγές, μετακινήσεις και ανανεωμένες εκπομπές αναμένεται να δούμε στο τηλεοπτικό σκηνικό της ερχόμενης σεζόν.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ανανεώνουν το πρόγραμμά τους, παρουσιαστές αλλάζουν τηλεοπτική στέγη, άλλοι μένουν στα «πόστα» τους, με το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα να έχει έναν στόχο: την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Οι αλλαγές

Από τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, είναι ότι η Φαίη Σκορδά με την εκπομπή Buongionro ολοκλήρωσε τον κύκλο της στο Mega, φέτος. Δεν πήρε το πράσινο φως για την επόμενη χρονιά και δεν είναι γνωστό αν θα δούμε την παρουσιάστρια σε κάποιο άλλο κανάλι.

Το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ».

Οι μετακινήσεις

Αναμφισβήτητα, ένα από το πιο πολυσυζητημένα θέματα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ ήταν το τέλος της συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια.

Η δημοσιογράφος εντάσσεται στο δυναμικό του Ant1 για τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θα αναλάβει τον ρόλο σχολιάστριας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Άλλη πολυσυζητημένη μετακίνηση είναι αυτή του τηλεοπτικού διδύμου – Νάνσυς Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου- στον ΣΚΑΪ. Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ αλλάζουν τηλεοπτικό σπίτι μετά από τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, την παρουσίαση της εκπομπής θα αναλάβουν από τη νέα σεζόν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου. Η δημόσια τηλεόραση δεν έχει ανακοινώσει τη συνεργασία τους, όμως ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο trailer… που τους δείχνει με την πλάτη.

Οι εκπομπές που συνεχίζουν και οι παρουσιαστές που μένουν

Η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει την πολυετή συνεργασία της με το Star. Mετά από 11 χρόνια «Αλήθειες με τη Ζήνα», η παρουσιάστρια θα παρουσιάζει τη νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού, σε νέα ώρα. Η νέα εκπομπή θα διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό της πυρήνα, παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη συνέδεσαν με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Γιώργος Λιάγκας παραμένει στον Ant1 με το «Πρωινό», αλλά με ανανεωμένη ομάδα, καθώς ήδη έχουν γίνει γνωστές οι αποχωρήσεις του Πάνου Κατσαρίδη και της Δέσποινας Καμπούρη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραμένει στο Mega, όμως δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο σε ποιο πόστο. Πριν την ολοκλήρωση των φετινών εκπομπών, η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε κάνει γνωστό μέσω του Happy Day, πως τα στελέχη του σταθμού πρότειναν στην παρουσιάστρια να αναλάβει την παρουσίαση της πρωινής καθημερινής εκπομπής μετά το φινάλε του Buongiorno, με την ίδια να επιδιώκει να μείνει στην επιτυχημένη «συνταγή» του Σαββατοκύριακου.

Στον Alpha συνεχίζουν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Κατερίνα Καινούργιου με τις εκπομπές τους, «Happy Day» και «Super Κατερίνα», αντίστοιχα, αλλά και η Ναταλία Γερμανού με την εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Καλύτερα δε γίνεται», ίσως και με νέα πρόσωπα στην ομάδα της.

Τέλος, επίσημες ανακοινώσεις ότι συνεχίζουν τη νέα σεζόν έχουν γίνει για την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη από το Mega και για τις εκπομπές της ΕΡΤ1: «Νωρίς νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τηn Τζένη Μελιτά, καθώς και για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Καλημέρα είπαμε;» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Ζωή Κρονάκη.

