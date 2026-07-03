Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ - Η επίσημη ανακοίνωση

«Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία»

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Από Το Mega Στον ΣΚΑΪ: Μετάνιωσε Ο Κώστας Τσουρός;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Τσουρός αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία τους.
  • Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της κοινής πορείας τους.
  • Ο Τσουρός υπηρέτησε την εκπομπή «Το ’Χουμε!» με επαγγελματισμό και σεβασμό.
  • Ο ΣΚΑΪ ευχαρίστησε τον Τσουρό και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα σχέδιά του.
  • Ανοίγει νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή.

Αυλαία έπεσε στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ, με τον τηλεοπτικό σταθμό να ανακοινώνει επίσημα την ολοκλήρωση της κοινής τους πορείας.

Κώστας Τσουρός: «Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους…»

Μετά την παρουσία του στην εκπομπή «Το ’Χουμε!», ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής αποχωρεί από το κανάλι του Φαλήρου, ανοίγοντας πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή.

τσουρός

Η επίσημη ανακοίνωση:

«Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».

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