Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ - Η επίσημη ανακοίνωση

Αυλαία έπεσε στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ, με τον τηλεοπτικό σταθμό να ανακοινώνει επίσημα την ολοκλήρωση της κοινής τους πορείας.

Μετά την παρουσία του στην εκπομπή «Το ’Χουμε!», ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής αποχωρεί από το κανάλι του Φαλήρου, ανοίγοντας πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή.

Η επίσημη ανακοίνωση:

«Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».