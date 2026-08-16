Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής με καμένα σπίτια κι αυτοκίνητα

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Φονική πυρκαγιά έπληξε τη Σαλαμίνα και κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Στα δύο πύρινα μέτωπα - τα Περιστέρια και τα Σελήνια - βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή τόσο ο Βαγγέλης Γκούμας όσο και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος για το Star.

Τραγωδία στις φωτιές στη Σαλαμίνα: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων

Φωτιά Σαλαμίνα

O Βαγγέλης Γκούμας στο μέτωπο της φωτιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας /  Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην Πυροσβεστική, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Νεκρό είναι ζευγάρι ηλικιωμένων, που έμεναν σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και είχαν βγει έξω από το σπίτι τους για να σωθούν. Ωστόσο η τραγωδία τους βρήκε πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Φωτιά Σαλαμίνα: Πώς έγινε η τραγωδία

Σαλαμίνα

Σαλαμίνα

Σαλαμίνα

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το ζευγάρι των ηλικιωμένων φώναζε, καλούσε σε βοήθεια απεγνωσμένα όταν οι φλόγες πλησίαζαν το σπίτι τους.

Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία

Εκλιπαρούσαν για βοήθεια τα θύματα της φωτιάς / Πληροφορίες του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο ηλικιωμένοι προσπάθησαν να υπερπηδήσουν ένα φράχτη, και να μπουν σε ένα παρακείμενο ρέμα ώστε να διαφύγουν από την πύρινη κόλαση που επικρατούσε στην περιοχή. Ωστόσο δεν τα κατάφεραν και εγκλωβίστηκαν.

Πύρινη κόλαση σε δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες

Σαλαμίνα: Εικόνες καταστροφής - Πληροφορία για εμπρησμό εξετάζουν οι Αρχές 

Οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα είναι αποκαρδιωτικές. Παντού καμένα σπίτια αλλά και αυτοκίνητα.

Φωτιά Σαλαμίνα

Φωτιά Σαλαμίνα

Τα αίτια της διπλής πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκαν με λίγα λεπτά διαφορά - σε Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σεληνίων - ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο εμπρησμού.

Φωτιές Σαλαμίνα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού - 593 άτομα απομακρύνθηκαν από θαλάσσης

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί.

Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρονται με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων.

Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Γεωργιάδης για φωτιές στη Σαλαμίνα: 10 περιστατικά με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στις εξελίξεις της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα και στην ιατρική αντιμετώπιση εγκαυματιών και τραυματιών.

«Επικαιροποιημένη αναφορά από Πυρκαγιά Σαλαμίνας

Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες».

 

 

 

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