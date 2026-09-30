Αίσθηση προκαλούν όσα έρχονται στην επιφάνεια για την κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και ο Σπύρος Λάμπρου έφεραν στη δημοσιότητα το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό ιατρείο που έκανε χημειοθεραπείες. Σύμφωνα με τις Αρχές, επειδή δεν είχε άδεια, εμφάνιζε τους καρκινοπαθείς στα αρχεία του με διαφορετικές ασθένειες και προχωρούσε στη χορήγηση θεραπειών για καρκίνο.

Όπως φαίνεται στο έγγραφο ντοκουμέντο, οι επιθεωρητές που έκαναν τον έλεγχο κατέγραψαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον επτά ασθενείς μέσα σε λίγους μήνες που μπήκαν στην κλινική με φαγούρα, πονοκέφαλο, διάρροια και ουρολοίμωξη.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι εισήχθησαν με δηλωθείσες διαγνώσεις, οι οποίες δεν αφορούν σε μορφή κακοήθειας, ώστε να πραγματοποιηθεί η χορήγηση χημειοθεραπειών. Ωστόσο, έλαβαν τη θεραπεία τους με χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Φυσικά, οι θεραπείες δεν έγιναν σε κάποιον που πονούσε το κεφάλι, γιατί θα τον είχαν σκοτώσει, αλλά σε καρκινοπαθή.

Καταγγέλλουν απάτη με ΑΜΚΑ ασθενών

Πώς έπαιρναν, όμως, τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς όταν η διάγνωση έγραφε... φαγούρα και διάρροια;

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Νίκο Διαλυνά, έπαιρναν ΑΜΚΑ ανθρώπων που δεν είναι ασθενείς και τα χρησιμοποιούσαν σε ασθενείς. Στις εφημερίες άλλοι γιατροί ήταν δηλωμένοι, άλλοι πήγαιναν.

Έγραφαν συνταγές σε ανύπαρκτους ασθενείς - O τρόπος προσέγγισης

Ο πνευμονολόγος που έκανε τη θεραπεία είχε πολλούς νέους γιατρούς, μαθητευόμενους, που τον θεωρούσαν μέντορα. Τους χρησιμοποιούσε για να γράφουν συνταγές σε ΑΜΚΑ ασθενών-φαντασμάτων.

Πώς, όμως, η κλινική προσέγγιζε καρκινοπαθείς; Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σημαντικό ρόλο έπαιζε ο γιατρός με αρχικά Α.Ι., που έκανε τις θεραπείες.

Ο εν λόγω γιατρός εργαζόταν παλιά σε αντικαρκινικό νοσοκομείο και είχε μεγάλο αριθμό ασθενών που τον ακολουθούσαν.

Φαίνεται, πάντως, ότι ο ιδιοκτήτης που ελέγχεται για την ανύπαρκτη ογκολογική κλινική έχει και άλλες ανάλογες κλινικές σε όλη την Ελλάδα.

«Καίει» την κλινική η Αρχή Διαφάνειας

Υπάρχουν, όμως, και άλλα σοβαρά ζητήματα σε αυτή την κλινική, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, όπως εξήγησε ο Σπύρος Λάμπρου υπάρχουν:

Εργαζόμενοι χωρίς συμβάσεις.

Γιατροί που κάνουν άλλη δουλειά από την ειδικότητα που έχουν ή από αυτήν που έχουν δηλωθεί.

Λιγότεροι νοσηλευτές από όσους απαιτούνται.

Δε βρέθηκε τμήμα υπερήχων, ενώ το αιματολογικό εργαστήριο και το ακτινολογικό ήταν εκτός λειτουργίας.

Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία είναι απαραίτητη για κλινική που έχει πάνω από 100 νοσηλευόμενους.

«Ξέρετε τι λένε; Ψάξτε σε κάθε ένα από τα τμήματα που σας είπαμε, για να δούμε ποια μηχανήματα έχουν άδεια, ποιοι γιατροί μπορούσαν να τα δουλέψουν και ποια είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί η κλινική. Αφού η κλινική δεν είχε άδεια να είναι ογκολογικό κέντρο, πιθανότατα δεν είχε άδεια και για κάποια μηχανήματα», σχολίασε ο δημοσιογράφος του Star.

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