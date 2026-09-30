Θεσσαλονίκη: Καρκινοπαθείς με... φαγούρα & πονοκέφαλο - Έγγραφο ντοκουμέντο

Νέες αποκαλύψεις για το παράνομο Ογκολογικό Ιατρείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.26 , 21:15 First Dates: Συζούσε 3,5 χρόνια με παντρεμένο χωρίς να το ξέρει
30.09.26 , 21:10 First Dates: Η αποκάλυψη της Αδαμαντίας στο πρώτο ραντεβού - «Έχω μία κόρη»
30.09.26 , 20:52 Θεσσαλονίκη: Καρκινοπαθείς με... φαγούρα & πονοκέφαλο - Έγγραφο ντοκουμέντο
30.09.26 , 20:18 Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
30.09.26 , 20:06 Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων βάζουν «φωτιά» στην Ευρώπη
30.09.26 , 19:43 Η Geely στην Auto Athina 2026: Ποια μοντέλα παρουσιάζει
30.09.26 , 19:33 «Red Dress- H Aλήθεια της Καρδιάς»: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις
30.09.26 , 19:20 Honda: Η πιο στιλάτη μοτοσυκλέτα
30.09.26 , 18:55 Σάλος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Φοιτήτρια καταγγέλλει ομαδικό βιασμό
30.09.26 , 18:36 Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
30.09.26 , 18:34 Υπόθεση Marfin: Παραμένει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη
30.09.26 , 18:31 Συνέντευξη Star: Κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη;
30.09.26 , 18:00 «Co-Housing» του Παύλου Τσακαλίδη, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην Ελευθερούλη
30.09.26 , 17:54 Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;
30.09.26 , 17:50 Για ποια videogames ζητά περαιτέρω αξιολόγηση το ευρωπαϊκό δίκτυο CPC;
Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε κατατονία. Είναι δύσκολα»
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Καιρός: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος
Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;
Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Θεσσαλονίκη, κλινική που σφραγίστηκε λειτουργούσε παράνομα ως ογκολογικό ιατρείο χωρίς άδεια, χορηγώντας χημειοθεραπείες σε ασθενείς με ψευδείς διαγνώσεις.
  • Επιθεωρητές κατέγραψαν τουλάχιστον επτά ασθενείς που εισήχθησαν με ήπιες παθήσεις, αλλά έλαβαν χημειοθεραπεία.
  • Η κλινική χρησιμοποιούσε ΑΜΚΑ ανύπαρκτων ασθενών για τη χορήγηση φαρμάκων, ενώ οι γιατροί έγραφαν συνταγές σε φανταστικούς ασθενείς.
  • Σοβαρές παραβάσεις εντοπίστηκαν, όπως εργαζόμενοι χωρίς συμβάσεις και ανύπαρκτα τμήματα, όπως υπερήχων και εντατικής θεραπείας.
  • Ο ιδιοκτήτης της κλινικής φέρεται να έχει και άλλες παρόμοιες κλινικές σε όλη την Ελλάδα.

Αίσθηση προκαλούν όσα έρχονται στην επιφάνεια για την κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και ο Σπύρος Λάμπρου έφεραν στη δημοσιότητα το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό ιατρείο που έκανε χημειοθεραπείες. Σύμφωνα με τις Αρχές, επειδή δεν είχε άδεια, εμφάνιζε τους καρκινοπαθείς στα αρχεία του με διαφορετικές ασθένειες και προχωρούσε στη χορήγηση θεραπειών για καρκίνο. 

Θεσσαλονίκη: Στο Star το πόρισμα της ΕΑΔ για τη παράνομη ογκολογική κλινική

Όπως φαίνεται στο έγγραφο ντοκουμέντο, οι επιθεωρητές που έκαναν τον έλεγχο κατέγραψαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον επτά ασθενείς μέσα σε λίγους μήνες που μπήκαν στην κλινική με φαγούρα, πονοκέφαλο, διάρροια και ουρολοίμωξη. 

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι εισήχθησαν με δηλωθείσες διαγνώσεις, οι οποίες δεν αφορούν σε μορφή κακοήθειας, ώστε να πραγματοποιηθεί η χορήγηση χημειοθεραπειών. Ωστόσο, έλαβαν τη θεραπεία τους με χημειοθεραπευτικά φάρμακα. 

Φυσικά, οι θεραπείες δεν έγιναν σε κάποιον που πονούσε το κεφάλι, γιατί θα τον είχαν σκοτώσει, αλλά σε καρκινοπαθή. 

Θεσσαλονίκη: Καρκινοπαθείς με... φαγούρα & πονοκέφαλο - Έγγραφο ντοκουμέντο

Καταγγέλλουν απάτη με ΑΜΚΑ ασθενών 

Πώς έπαιρναν, όμως, τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς όταν η διάγνωση έγραφε... φαγούρα και διάρροια; 

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Νίκο Διαλυνά, έπαιρναν ΑΜΚΑ ανθρώπων που δεν είναι ασθενείς και τα χρησιμοποιούσαν σε ασθενείς. Στις εφημερίες άλλοι γιατροί ήταν δηλωμένοι, άλλοι πήγαιναν. 

Έγραφαν συνταγές σε ανύπαρκτους ασθενείς - O τρόπος προσέγγισης

Ο πνευμονολόγος που έκανε τη θεραπεία είχε πολλούς νέους γιατρούς, μαθητευόμενους, που τον θεωρούσαν μέντορα. Τους χρησιμοποιούσε για να γράφουν συνταγές σε ΑΜΚΑ ασθενών-φαντασμάτων. 

Πώς, όμως, η κλινική προσέγγιζε καρκινοπαθείς; Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σημαντικό ρόλο έπαιζε ο γιατρός με αρχικά Α.Ι., που έκανε τις θεραπείες. 

Ο εν λόγω γιατρός εργαζόταν παλιά σε αντικαρκινικό νοσοκομείο και είχε μεγάλο αριθμό ασθενών που τον ακολουθούσαν. 

Φαίνεται, πάντως, ότι ο ιδιοκτήτης που ελέγχεται για την ανύπαρκτη ογκολογική κλινική έχει και άλλες ανάλογες κλινικές σε όλη την Ελλάδα. 

«Καίει» την κλινική η Αρχή Διαφάνειας 

Υπάρχουν, όμως, και άλλα σοβαρά ζητήματα σε αυτή την κλινική, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.  

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, όπως εξήγησε ο Σπύρος Λάμπρου υπάρχουν: 

  • Εργαζόμενοι χωρίς συμβάσεις. 
  • Γιατροί που κάνουν άλλη δουλειά από την ειδικότητα που έχουν ή από αυτήν που έχουν δηλωθεί. 
  • Λιγότεροι νοσηλευτές από όσους απαιτούνται. 
  • Δε βρέθηκε τμήμα υπερήχων, ενώ το αιματολογικό εργαστήριο και το ακτινολογικό ήταν εκτός λειτουργίας. 
  • Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία είναι απαραίτητη για κλινική που έχει πάνω από 100 νοσηλευόμενους. 

«Ξέρετε τι λένε; Ψάξτε σε κάθε ένα από τα τμήματα που σας είπαμε, για να δούμε ποια μηχανήματα έχουν άδεια, ποιοι γιατροί μπορούσαν να τα δουλέψουν και ποια είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί η κλινική. Αφού η κλινική δεν είχε άδεια να είναι ογκολογικό κέντρο, πιθανότατα δεν είχε άδεια και για κάποια μηχανήματα», σχολίασε ο δημοσιογράφος του Star.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
Υπόθεση Marfin
Ελλαδα
Υπόθεση Marfin: Παραμένει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη
Δρ. Τίμος Σελλής, Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχιμήδης, Ε.Κ. Αθηνά
Ελλαδα
Συνέντευξη Star: Κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη;
Κρήτη: Νεκρός 36χρονος Που Έπεσε Σε Πηγάδι Βάθους 20 Μέτρων
Ελλαδα
Κρήτη: Νεκρός 36χρονος που έπεσε σε πηγάδι βάθους 20 μέτρων
βρέφος
Ελλαδα
Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών που μεταφέρθηκε στα Επείγοντα
«Δεν Μιλούσε Κανείς»: Τι Λέει Πρώην Συνεργάτης Των Γιατρών
Ελλαδα
«Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών
Ύποπτο Σακίδιο Στη Βασιλέως Γεωργίου Στο Σύνταγμα
Ελλαδα
Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα: Ρούχα στο ύποπτο σακίδιο
Συμβούλιο Ευρώπης
Ελλαδα
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι γερά θεμελιωμένη
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στα Δικαστήρια Της Πόλης
Ελλαδα
Λήξη συναγερμού στη Θεσσαλονίκη: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top