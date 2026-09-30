Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων βάζουν «φωτιά» στην Ευρώπη

Ο χειμώνας θα βρει την Ευρώπη με έλλειμμα αερίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό και 5 από τα διυλιστήρια.
  • Οι διεθνείς τιμές καυσίμων στην Ευρώπη είναι υψηλές, με το diesel να ξεπερνά τα 2,32 ευρώ στην Ιταλία και 2,40 στη Γερμανία.
  • Η επιδότηση στη βενζίνη καλύπτεται μόνο από τα διυλιστήρια, με κόστος άνω των 40 εκατ. ευρώ μηνιαίως.
  • Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν μέτρα για τη θέρμανση, περιλαμβάνοντας αύξηση επιδόματος κατά 20%.
  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενεργειακή πίεση με έλλειμμα αερίου και προμηθεύεται λιγότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης: 20 λεπτών το λίτρο, με 15 λεπτά από τον κρατικό προϋπολογισμό και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια, τα οποία ήδη επιδοτούν τη βενζίνη

Μητσοτάκης: Οι 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα, τις δόσεις και τους servicers

Πάντως, οι Ευρωπαίοι βλέπουν μπροστά τους έναν δύσκολο χειμώνα. Στην Ιταλία το diesel έχει ξεπεράσει τα 2,32. Στη Γερμανία πωλείται πάνω από τα 2,40, ενώ στη Γαλλία 2,37 ευρώ.  

Παράταση στις επιδοτήσεις υγρών καυσίμων από προϋπολογισμό και διυλιστήρια ως τις 15/10 

Η παράταση των επιδοτήσεων στην Ελλάδα ήταν μονόδρομος.

Ως τα μέσα του Οκτωβρίου, η επιδότηση στο diesel θα είναι 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό κι άλλα 5 από τα διυλιστήρια, δηλαδή συνολικά 20 λεπτά το λίτρο.  

Την επιδότηση στη βενζίνη, με 10 λεπτά ανά λίτρο, αναλαμβάνουν μόνο τα διυλιστήρια με συνολικό κόστος που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ τον μήνα.  

Παράταση στις επιδοτήσεις υγρών καυσίμων από προϋπολογισμό και διυλιστήρια ως τις 15/10 

«Πονοκέφαλος» το κόστος θέρμανσης - Στο «μικροσκόπιο» οι διεθνείς τιμές των καυσίμων 

Τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.  

Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη θέρμανση, που προβλέπουν:  

  • αύξηση του επιδόματος κατά 20% 
  • επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης  

Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν 

Με επιστολή του στην Κομισιόν, ο πρωθυπουργός ζητά την εξαίρεση από τις «οροφές» δαπανών των προσωρινών μέτρων για το ενεργειακό κόστος σε όλη την Ευρώπη και τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ για την ανακούφιση νοικοκυριών- επιχειρήσεων.  

«Δε θα ρισκάρουμε, λοιπόν, σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο τη διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταρρέει», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Το κλίμα στις Βρυξέλλες, πάντως, δεν είναι «ζεστό» για οριζόντια μέτρα, όπως η μείωση φόρων.

Ο χειμώνας θα βρει την Ευρώπη με έλλειμμα αερίου 

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ενεργειακή πίεση με την μάχη για τα φορτία φυσικού αερίου να γίνεται όλο και πιο σκληρή στις διεθνείς αγορές.  

Το χτύπημα στις αρχές Σεπτεμβρίου στην εγκατάσταση φυσικού αερίου Γιαμάλ της Σιβηρίας, 3.000 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της χώρας, έβαλε άλλο ένα καρφί στο φέρετρο, όσον αφορά την προμήθεια του αερίου για τις Ευρωπαϊκές χώρες.  

Όπως εξήγησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο διευθυντής σύνταξης Ηλίας Παπανικολάου, είναι αδύνατον να ισορροπήσει αυτή η αγορά όπως πριν τον πόλεμο, όταν η Ρωσία έστελνε στην Ευρώπη 150 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο και τώρα μόλις 40.000. 

Μάλιστα, από τον Ιανουάριο λόγω του εμπάργκο σταματάνε και αυτά. Σημειώνεται ότι οι αποθήκες αερίου γεμίζουν το καλοκαίρι, συνήθως για να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας. 

Από τις Ευρωπαϊκές αποθήκες λείπουν 20 δις κυβικά μέτρα. 

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός:  

  • Τον Ιούλιο του 2022 η Ευρώπη είχε αέριο για 109 ημέρες 
  • Τον Ιούλιο του 2024 η Ευρώπη είχε αέριο για 146 ημέρες  
  • Τον Ιούλιο του 2026 η Ευρώπη είχε αέριο για 99 ημέρες 

«Είναι προφανές ότι η Ευρώπη προσπαθεί εδώ και 25 χρόνια να περιορίσει το αέριο και τους υδρογονάνθρακες με αμφίβολα αποτελέσματα, καθώς βαδίζει ολοταχώς σε δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Η Ευρώπη σκέφτεται να γεμίσει τις αποθήκες με αέριο από τη Νότια Κορέα. Θα ταξιδέψει 12.000 μίλια προφανώς σε αστρονομική τιμή», σχολίασε ο διευθυντής σύνταξης του Star. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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