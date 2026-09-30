Επίδομα Παιδιού Α21: Έρχεται έκτακτη πληρωμή - Πότε θα γίνει

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pexels
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε έκτακτη πληρωμή για το Επίδομα Παιδιού Α21.
  • Η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
  • Η καθυστέρηση οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα με τις αιτήσεις που δεν είχαν εκκαθαριστεί.
  • Το πρόβλημα σχετίζεται με παιδιά που δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής.
  • Ο ΟΠΕΚΑ επαναλαμβάνει την εκκαθάριση για να συμπεριληφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Νέα έκτακτη πληρωμή για το Επίδομα Παιδιού Α21 ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν εκκαθαριστεί λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτακτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης συγκεκριμένων αιτήσεων.

Το πρόβλημα αφορούσε αιτήσεις στις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία, λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν διαθέσιμη η σχετική πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων, ώστε να λάβουν το επίδομα όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

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