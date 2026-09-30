Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε για το GNTM, τη συνεργασία της με την ομάδα της εκπομπής, αλλά και για το ενδεχόμενο να τη δούμε νύφη το επόμενο καλοκαίρι.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο βρέθηκε στη γειτονιά της, όπου την συνάντησε δημοσιογράφος και μίλησε για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Με τα γυρίσματα του GNTM να έχουν ολοκληρωθεί, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την εμπειρία της και την ομάδα του διαγωνισμού μόδας.

«Μου έχουν αφήσει γλυκιά, γεμάτη, δροσερή, καταπληκτική, πολύ ωραία γεύση», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως πρόκειται για «πολύ ωραία ομάδα» και «πολύ ωραία παιδιά».

Όταν ρωτήθηκε ειδικότερα για τη συνεργασία της με την Μπέττυ Μαγγίρα που είναι η «καινούργια» στo team, η Ηλιάνα ήταν ξεκάθαρη: «Τέλεια! Τέλεια! Πραγματικά όλη η ομάδα έχει δέσει υπέροχα!».

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να αναλάβει και ρόλο δημοσιογράφου παίρνοντας συνεντεύξεις, η Ηλιάνα απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν έχω εμπειρία δημοσιογράφου να πάρω συνέντευξη».

«Η πρόταση έχει γίνει» – Τι είπε για τον γάμο

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε στη συνέχεια στην προσωπική της ζωή και στο ενδεχόμενο να τη δούμε νύφη το επόμενο καλοκαίρι. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε πως, αν και η πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει από τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη, μέχρι στιγμής, δεν έχει προλάβει να οργανώσει τίποτα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)



«Δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω τίποτα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Η πρόταση έχει γίνει», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, όμως, ξεκαθάρισε πως η πρόθεση για γάμο υπάρχει, αυτό που λείπει είναι ο χρόνος. «Η πρόθεση υπάρχει. Ο χρόνος δεν έχει βρεθεί ακόμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν το άφηνα κάποιος να το αναλάβει, κάποιος άλλος θα γινόταν. Αλλά δεν είμαστε αυτό το ζευγάρι, θέλουμε να το κάνουμε. Ξέρεις, οι δυο μας προλαβαίνουμε, οι δύο μας συντονιστούμε. Δεν προλαβαίνουμε», ανέφερε με χιούμορ.

«Για τον γάμο δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό»

Η ερώτηση για τα νυφικά ήταν αναπόφευκτη, καθώς η Ηλιάνα έχει φορέσει αρκετές φορές νυφικά στο πλαίσιο της δουλειάς της. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, για τον δικό της γάμο δεν έχει κάνει ακόμη ούτε το πρώτο βήμα.

«Για τον γάμο δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα. Τίποτα δεν έχω δοκιμάσει. Λόγω δουλειάς πολλά. Το πολύ πολύ απλά να βάλω νυφικό, να τελειώνουμε» πρόσθεσε.

Το μοντέλο είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 2025 μέσω social media, ότι δέχτηκε πρόταση γάμου. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο Instagram, είχε γράψει: «Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ’μαστε. Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη. Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το "πότε θα γίνει ο γάμος;" Ραφτείτε».