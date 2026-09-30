Μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του, Χρυσούλα Διαβάτη, έκανε ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας για την κατάσταση της υγείας της.

Ο σπουδαίος ηθοποιός βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό της γυναίκας με την οποία έχει μοιραστεί περισσότερες από έξι δεκαετίες κοινής ζωής. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οικογένειά τους έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικό στήριγμα, με τον ίδιο να περιγράφει με συγκίνηση την ανάγκη που έχουν ο ένας τον άλλον.

«Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος», είπε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Τσακίρογλου στην κάμερα του Happy Day.

Μιλώντας για την πορεία της υγείας της, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η σύζυγός του παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ένας άνθρωπος βρίσκεται δίπλα της και τη φροντίζει στις ανάγκες που ο ίδιος δεν μπορεί να καλύψει.

Η Χρυσούλα Διαβάτη κι ο Νικήτας Τσακίρογλου είναι παντρεμένοι πάνω από 60 χρόνια! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Πάει καλύτερα. Έχουμε έναν άνθρωπο που την φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ. Έχω και την κόρη μου την οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», ανέφερε εξηγώντας πως μπορεί να επικοινωνεί και να εκφράζει όσα χρειάζεται, όμως η έλλειψη κινητικότητας κάνει τα πράγματα ιδιαίτερα δύσκολα.

«Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία λόγω έλλειψης κινητικότητας. Είναι δύσκολα τα πράγματα», εξομολογήθηκε.

Παρά τις δυσκολίες, αυτό που θέλει περισσότερο η Χρυσούλα Διαβάτη, όπως ανέφερε ο σύζυγός της, δεν είναι να επιστρέψει στη δουλειά της, αλλά να γίνει καλά.

«Δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά. Θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο», είπε με αισιοδοξία ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου και η Χρυσούλα Διαβάτη παντρεύτηκαν το 1964 και απέκτησαν μία κόρη, τη Μαρία. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν διανύσει μαζί περισσότερες από έξι δεκαετίες, έχοντας δημιουργήσει μια οικογένεια που παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



