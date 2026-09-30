Τριανταφυλλόπουλος για Κιμ Κίλιαν: «Άκουσα “είναι καρκίνος” και πάγωσα»

Όσα είπε για τον γάμο και τη σύζυγό του στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Τριανταφυλλόπουλος για Κιμ Κίλιαν: «Άκουσα “είναι καρκίνος” και πάγωσα»
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Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Η συνέντευξη του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα»

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Για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, αλλά και για τη μεγάλη περιπέτεια υγείας με τον καρκίνο του μαστού που αντιμετώπισε η σύζυγός του, Κιμ Κίλιαν, μίλησε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», περιγράφοντας με συγκίνηση τις στιγμές που ακολούθησαν την ανακοίνωση της διάγνωσης.

Όπως εξομολογήθηκε, η λέξη «καρκίνος» ήταν αρκετή για να τον κάνει να «παγώσει», ενώ χαρακτήρισε τη σύζυγό του έναν από τους πιο ευαίσθητους και ταυτόχρονα πιο δυνατούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει.

«Διανύω την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου γιατί υπάρχει πρόβλημα με την Κιμ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν κλήθηκε να περιγράψει τη στιγμή που πληροφορήθηκαν τη διάγνωση, δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση.

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Τριανταφυλλόπουλος: «Το μοναδικό ψέμα που τους έχω πει είναι... »

Τριανταφυλλόπουλος: «Το μοναδικό ψέμα που τους έχω πει είναι... »

«Πώς το κατάλαβα; Όταν μας είπαν τη λέξη καρκίνος; Εγώ κόκαλωσα. Το μοναδικό ψέμα που τους έχω πει – δεν το πιστεύει εκείνη, αλλά εγώ το λέω δημόσια – είναι ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό», αποκάλυψε. Και πρόσθεσε: «Γιατί μου είπε ο γιατρός “είναι επιθετικός καρκίνος” και πραγματικά πάγωσα».

Ο ίδιος έχει άλλωστε τη δική του προσωπική εμπειρία από την ασθένεια, καθώς πριν από 16 χρόνια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Όπως εξήγησε, η έγκαιρη διάγνωση αποδείχθηκε καθοριστική και οδήγησε στη σωτηρία του. Η εμπειρία εκείνη, όπως είναι φυσικό, έκανε ακόμη πιο δύσκολο για τον ίδιο να ακούσει τη συγκεκριμένη διάγνωση για τη σύζυγό του.

Παρά τον φόβο και την αγωνία, όμως, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη που επέδειξε η Κιμ Κίλιαν. «Εκεί όμως το αντιμετώπισε με τόση αξιοπρέπεια και τόσο θάρρος που έμεινα άναυδος», είπε, εξηγώντας πως είδε μια πλευρά της που δε γνώριζε μέχρι τότε. «Δεν είναι απλά μια όμορφη γυναίκα. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πανέξυπνος, αλλά είναι ευάλωτος. Είναι ευαίσθητη, πολύ. Δηλαδή το παραμικρό μπορεί να την κλονίσει. Και εκεί ήταν μια ηρωίδα. Το σήκωσε στην πλάτη της, της είπε “εσύ” και δεν λογάριασε τίποτα».

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Παρακάτω, πρόσθεσε «Έκανε τις θεραπείες της και, δόξα τω Θεώ, ήταν τυχερή γιατί δεν είχε περάσει σε λεμφαδένες και το προλάβαμε», ανέφερε, εξηγώντας πως η διάγνωση έγινε αρχικά «από μια σύμπτωση». Σήμερα, όπως όλα δείχνουν, η εξέλιξη είναι θετική, γεγονός που έχει φέρει ανακούφιση στην οικογένεια.

«Ήταν ένα κομμάτι της που δεν το πίστευα και δεν το γνώριζα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας στη σύζυγό του μια δύναμη που, όπως παραδέχθηκε, δεν είχε μέχρι τότε αντιληφθεί σε όλο της το μέγεθος.

Τριανταφυλλόπουλος: «Δεν ήμουν καλός σύζυγος, γιατί δε φρόντισα να προστατεύσω την Κιμ από τη δημοσιότητα»

Τριανταφυλλόπουλος: «Δεν ήμουν καλός σύζυγος, γιατί δε φρόντισα να προστατεύσω την Κιμ από τη δημοσιότητα»

Μιλώντας, τέλος, για τον ρόλο του ως σύζυγος, έκανε και μια προσωπική αυτοκριτική. «Δεν ήμουν καλός σύζυγος, γιατί δε φρόντισα να την προστατεύσω από τη δημοσιότητα που δε γνώριζε και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει», δήλωσε. «Η δημοσιότητα αυτή έκανε ζημιά. Την τρόμαξα. Ζημιά στην ίδια, ζημιά στην οικογένειά μας. Αν πάθει εκείνη ζημιά, παθαίνει όλη η οικογένεια».

Η περιπέτεια της Κιμ, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, αποτέλεσε μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η οικογένειά τους.

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Τριανταφυλλόπουλος: Ποια είναι η σχέση του με την Κιμ Κίλιαν σήμερα 

Σε ερώτηση που έγινε από τους δημοσιογράφους της εκπομπής σχετικά με τη σχέση του με τη σύζυγό του σήμερα, ο κ. Τριανταφυλλόπουλος απάντησε «Την Κιμ θα ρωτήσεις, όχι εμένα. Εγώ εκτός από το ότι την αγαπάω πολύ, μπορώ να πω δημόσια ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της 20 χρόνια». 

Ο ίδιος πρόσθεσε «Είμαστε μαζί παντού, σκεφτόμαστε μαζί... δουλεύουμε όταν μπορούμε μαζί, τρέχουμε για τα παιδιά μας μαζί και για την υγεία μας τρέχουμε μαζί», δίνοντας έτσι την απάντησή του στις φήμες περί χωρισμού. «Όταν σέβεσαι τον άνθρωπο που αγαπάς, δε μιλάς εσύ γι' αυτόν».

«Από παλιά που βγαίναμε μαζί στις τηλεοπτικές εκπομπές, είχα πει ότι οτιδήποτε και να συμβεί θα φταίω εγώ», πρόσθεσε. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»
 

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ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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ΚΙΜ ΚΙΛΙΑΝ
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