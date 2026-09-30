Καιρός: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

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Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου - Μεσημεριανό δελτίο Star

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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με επικίνδυνα φαινόμενα σε Εύβοια και Κρήτη, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, η χώρα είναι χωρισμένη στα δύο, καθώς στα δυτικά και τα βόρεια επικρατούν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ στα ανατολικά και τα νότια οι βοριάδες είναι πολύ ισχυροί, τοπικά θυελλώδεις, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ.

Οι ισχυροί βοριάδες κρατούν χαμηλά τη θερμοκρασία, η οποία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ παράλληλα οι περιοχές στα ανατολικά και τα νότια θα δεχτούν αρκετές βροχές.

Καιρός: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα 

Σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Βροχερός ο καιρός μέχρι την Παρασκευή και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Βροχερός ο καιρός μέχρι την Παρασκευή και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Από το βράδυ, τα έντονα φαινόμενα θα μετατοπιστούν στην Κρήτη, όπου θα επιμείνουν μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι επίμονα και έντονα, τοπικά και επικίνδυνα.

Στην Αττική ήδη σημειώνονται βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα είναι ισχυροί, κυρίως στα ανατολικά τμήματα, όπου θα φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, επικρατούν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Καιρός: Έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά η θερμοκρασία

Αύριο, οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Στο Αιγαίο και την Κρήτη θα εντοπίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν θυελλώδεις στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί έως και 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Παρασκευή, με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές στις ίδιες περιοχές.

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Την ίδια ώρα σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. 

Σύμφωνα με αυτό, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).
  • Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

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