Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα - Πού αναμένεται να βρέξει σήμερα

Άνεμοι έως 7 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας

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STAR.GR
Καιρος
H πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου για σήμερα Τρίτη 29/9 και αύριο Τετάρτη

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Η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο σήμερα, Τρίτη, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο στα δυτικά και στα ανατολικά της χώρας. Στα δυτικά θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και ήπιους ανέμους, ενώ στα ανατολικά οι νεφώσεις, οι τοπικές βροχές και οι ισχυροί βοριάδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, τις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη ο ήλιος θα είναι κυρίαρχος στη Δυτική Ελλάδα, με λίγα διαστήματα συννεφιάς και τη θερμοκρασία να κινείται στους 25 με 27 βαθμούς. Αντίθετα, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ισχυροί και αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο από την Τετάρτη, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Καιρός: Πού αναμένονται βροχές

Για σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική χώρα θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται. Από το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι έως το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι θα κρατήσουν χαμηλά τη θερμοκρασία στις περιοχές που επηρεάζονται, με τον υδράργυρο να δυσκολεύεται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.

Καιρός: Η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με το meteo.gr τώρα, τοπικές βροχές αναμένονται σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και, μετά το μεσημέρι, σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Στην Αττική θα κινηθεί από 15 έως 24 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 9 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία στους 10.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα έως τους 25.

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