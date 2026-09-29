Apon: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το άδειο σκαμπό στη σκηνή

«Εύχομαι να έχει βρει γαλήνη και μια μεγάλη αγκαλιά εκεί πέρα»

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Το ντουέτο Μαζωνάκη και Apon στη σκηνή του Voice

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Apon συγκινήθηκε στο Θέατρο Άλσος μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Τοποθέτησε ένα άδειο σκαμπό δίπλα του ως συμβολική κίνηση για τον καλλιτέχνη.
  • Θυμήθηκε στιγμές από τη συνεργασία τους στο The Voice και τη φιλία τους.
  • Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό όπου ο Μαζωνάκης εξέφρασε έκπληξη για την γνώση του Apon σχετικά με ένα τραγούδι.
  • Ο Apon εξέφρασε την απώλεια και την επιθυμία για γαλήνη για τον φίλο του.

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Apon το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος, όπου θέλησε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σχέση που είχαν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

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Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, μιλώντας για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και στο The Voice. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει να μιλά για εκείνον, τοποθέτησε δίπλα του ένα άδειο σκαμπό, σε μια συμβολική κίνηση που έδειχνε πως ήθελε, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να τον αισθάνεται κοντά του.

 

@theatroalsos 🕊️ #apon #mazonakis #greecetiktok #theatroalsosdei ♬ πρωτότυπος ήχος - theatroalsos

 

Ο Apon θυμήθηκε, μεταξύ άλλων, πως όταν έγραφε τραγούδια είχε συχνά στο μυαλό του τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα του The Voice.

Όπως αποκάλυψε, κάποια στιγμή οι δυο τους αναζητούσαν ένα τραγούδι και ο Apon πρότεινε να πουν το «Στη λεωφόρο της αγάπης». Η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη τον είχε ξαφνιάσει, καθώς δεν περίμενε ότι ο νεότερος καλλιτέχνης γνώριζε το συγκεκριμένο τραγούδι.

«Κάποια στιγμή, έτσι όπως καθόμασταν, ψάχναμε ένα τραγούδι. Του λέω να πούμε το "Στη λεωφόρο της αγάπης" και γυρνάει έτσι όπως είναι όρθιος και μου λέει “Ρε μαλ@κα, πας καλά; Θα με τρελάνεις. Πού το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι;”. Του λέω “το ξέρω, το έχω ακούσει”. Του είπα ότι το είχα ακούσει και από εκείνον όταν το είχε δώσει σε εξετάσεις στο Εθνικό Ωδείο. Είχε κουφαθεί που το ήξερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο Apon μίλησε για τις κοινές τους εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο, αλλά και για τη φιλία που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Όπως εξήγησε, τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν απλώς συνεργάτες, αλλά είχαν γίνει φίλοι και είχαν μοιραστεί στιγμές και εκτός δουλειάς.

Με εμφανή τη συγκίνηση στο πρόσωπό του, ο τραγουδιστής προσπάθησε να βρει τα λόγια για να περιγράψει την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Αυτό που προσπαθώ να σας πω και δεν ξέρω αν το κάνω καλά, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος, είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ και θα μου λείπει ακόμα παραπάνω, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από συνεργάτες, ήμασταν και φίλοι. Θα μου λείψει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Εύχομαι να έχει βρει γαλήνη και μια μεγάλη αγκαλιά εκεί πέρα, γιατί αυτό έχει πολύ ανάγκη», είπε ο Apon.

Στη συνέχεια έσκυψε το κεφάλι, εμφανώς συγκινημένος, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά.

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