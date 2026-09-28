Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος είναι ηθοποιός του θεάτρου της τηλεόρασης και είναι παντρεμένος από το 2010 με τη σκηνοθέτιδα Φαίδρα Τσολίνα, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Ορφέα.

Φέτος, τον απολαμβάνουμε στο ρόλο του «Μιχάλη», στη σειρά του Σωρήρη Τσαφούλια, Ριφιφί.

Γνωρίζοντας τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 1982 και έχει καταγωγή από τη Σπάρτη

Το πλήρες όνομά του είναι Σπύρος Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, είναι 44 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @mcaleifer

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης - Καρόλου Κουν από όπου απεφοίτησε το 2005

Είναι ανιψιός της γνωστής ηθοποιού Μαρίας Αλιφέρη

Οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν πολύ μικρός. Οι γονείς του ξαναπαντρεύτηκαν και απέκτησε άλλα τρία αδέλφια, από τους δεύτερους γάμους τους, με τα οποία διατηρεί αρκετά καλή σχέση. Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Αργότερα, χώρισαν ξανά και οι δύο, αλλά παρέμειναν αγαπημένοι. Μέσα σ’ αυτό το φαινομενικό χάος, έχω ζήσει φανταστικές στιγμές με όλη την οικογένεια μαζί και έχω πάρει πολλή αγάπη. Κι αν κάτι κράτησα από όλο αυτό, είναι ότι δεν έχασα την πίστη μου στην έννοια της οικογένειας. Έβλεπα πως, παρά τα διαζύγια, ο πυρήνας της αγάπης υπήρχε. Αυτό με έχει κάνει πιο ήρεμο και στο δικό μου γάμο», είπε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

Το 2012 ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Καλύτερου Α' ανδρικού ρόλου για την ταινία «Το γάλα», καθώς και δύο φορές υποψήφιος για το Βραβείο Χορν

Έχει παίξει στην αμερικανική σειρά The Borgias, με τον Τζέρεμι Άιρονς

Έχει ζήσει για πολλά χρόνια σε χώρες του εξωτερικού όπως η Αγγλία, η Ινδία και η Βραζιλία

Του αρέσουν πολύ τα ταξίδια, ενώ με τη σύζυγό του πραγματοποιούν κάθε χρόνο road trip σε κάποιο προορισμό του εξωτερικού

Προμηθέας Αλειφερόπουλος: Η απώλεια που του στοίχισε και η «μάχη» με την κατάθλιψη

Ένας από τους θανάτους που συγκλόνισαν τον ηθοποιό, ήταν η ξαφνική απώλεια του Κωνσταντίνου Παπαχρόνη. Όπως θυμάται ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Θυμάμαι, τελείωνε η εβδομάδα, ήταν Κυριακή. Εγώ ήμουν με το τότε κορίτσι μου κι εκείνος θα έβγαινε να συναντήσει μια κοπέλα. Η τελευταία μας συνάντηση είχε πολλά γέλια. Και ξαφνικά, ήρθε η είδηση του θανάτου του. Ήταν σοκαριστικό! Δε μου έχει συμβεί ποτέ κάτι πιο σοκαριστικό στη δουλειά.

Ήταν η πρώτη φορά που πέθανε κάποιος κοντά στην ηλικία μου, κι όταν συμβαίνει αυτό, βιώνεις κάτι πολύ βαθύ σε σχέση με τον θάνατο και με τον εαυτό σου. Όσο κι αν ακούγεται εγωκεντρικό, είναι κάτι που συμβαίνει: ξαφνικά συνειδητοποιείς τη θνητότητά σου και είναι τρομακτικό.

Είχα χάσει τον παππού μου, είχα πονέσει, αλλά με τον Κωνσταντίνο ήταν αλλιώς».

Ενώ αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο ο ηθοποιός ήδη βίωνε δύσκολες στιγμές λόγω της κατάθλιψης που αντμετώπιζε. «Ο θάνατός του με βρήκε σε μια φάση που ήμουν ήδη σε κατάθλιψη. Προσπαθούσα να αλλάξω τη ζωή μου -είχα κόψει το τσιγάρο, κάθε είδους κατάχρηση, έτρεχα καθημερινά, έκανα χειμερινά μπάνια. Με το που σκοτώθηκε ο Κωνσταντίνος, τα πήρα όλα πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι με πήγε μπροστά.

Ξανάρχισα το τσιγάρο την ίδια μέρα. Ήμουν 26 χρονών. Το πάλεψα μόνος μου για μερικούς μήνες, αλλά κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γιατί ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση. Έφτασα στον πάτο - τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Ο καθένας έχει τον δικό του πάτο».

Και πρόσθεσε ότι: «Η κατάθλιψη έχει μια γοητεία, και το αντιλαμβάνεσαι μόνο όταν καταλάβεις ότι είναι κάτι αυτοαναφορικό. Ασχολείσαι συνέχεια με τη δική σου θλίψη, αντί να κοιτάξεις γύρω σου. Με βοήθησε πολύ περισσότερο η δεύτερη φάση ψυχοθεραπείας, όταν έγινα πατέρας και μπήκα σε ομαδική. Εκεί πραγματικά βγήκα από τον εαυτό μου».

Προμηθέας Αλειφερόπουλος: Ο έρωτας, ο γάμος και ο γιος του, Ορφέας

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος μίλησε για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Φαίδρα: «Τη γνώρισα περίπου ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου, έχοντας ήδη κάνει έναν πρώτο κύκλο ψυχοθεραπειών. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμος για τη σχέση που εξελίχθηκε να είναι. Δεν είχα φανταστεί ότι θα παντρευτούμε στα τρία χρόνια και θα κάνουμε οικογένεια. Όμως ήμουν, μάλλον, πιο έτοιμος να ερωτευτώ μια γυναίκα διαφορετική από ό,τι είχα έως τότε. Η Φαίδρα δεν είχε εκείνη την "νταρκίλα" που με τραβούσε. Είχε κάτι φωτεινό, μια χαρά και μια δίψα για ζωή. Ήταν όλα μπροστά στα μάτια μου, γιατί μου έδειχνε τα συναισθήματα της. Στην αρχή ήμουν δύσπιστος ότι αυτό μπορεί να κρατήσει».

O Προμηθέας Αλειφερόπουλος με το γιο του, Ορφέα / Instagram.com

Το ζευγάρι είναι ήδη 16 χρόνια μαζί, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ ο γιος τους Ορφέας ήρθε πριν από 9 χρόνια για να ολοκληρώσει την ευτυχία τους. Για την πατρότητα ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πάντα πίστευα ότι θα γίνω μπαμπάς. Δεν έλεγα 'εγώ δεν παίζει να κάνω παιδιά". Όμως, επειδή ήμουν μόνο 27 χρόνων όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, δεν είχα μπει στη διαδικασία να το σκεφτώ, ούτε αργότερα υπήρξε οικογενειακή ή κοινωνική πίεση. Προέκυψε επειδή ήμουν με αυτόν τον άνθρωπο».

Η σύζυγος του Προμηθέα Αλειφερόπουλου, ΦαίδραΤσολίνα

Ενώ μιλώντας για τον 9χρονο σήμερα, γιο του, Ορφέα: «Θέλει να τον κάνεις να γελάει και να σε κάνει να γελάς, κάτι το οποίο βρίσκω φανταστικό. Είναι τρυφερός, εκδηλωτικός στην αγάπη του, και νομίζω ότι –δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί αυτό– θα είναι συντροφικός τύπος. Επίσης, του αρέσει να μοιράζεται τα πράγματά του και τρελαίνεται για τις οικογενειακές μαζώξεις. Είναι πολύ της οικογένειας. Είμαι ευγνώμων. Για την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη δουλειά μου».