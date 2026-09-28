Η εβδομάδα αρχίζει με μία συνταγή ...αλλιώς. Ο Χρήστος Μοίρας έχεται στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και δείχνει στοους τηλεθεατές πώς θα φτιάξουν Σπετσοφάι με Σκιουφιχτά, αλλά με μία μικρή παραλλαγή. Πάμε να τη δούμε, βήμα-βήμα
Συνταγή cinnamon roll: Ετοιμαστείτε για γλυκό και γευστικό Σαββατοκύριακο
Σπετσοφάι ...αλλιώς (με σκιουφιχτά)
Υλικά της συνταγής
Για το σπετσοφάι
- 1 κιλό χωριάτικο λουκάνικο
- 500 γραμμάρια σκιουφιχτά
- 75ml ελαιόλαδο
- 2 ξερά κρεμμύδια
- 2 κόκκινες πιπεριές
- 2 πράσινες πιπεριές
- 2 πιπεριές κέρατο
- 2 πιπεριές κέρατο καυτερές
- 75 γραμμάρια κόκκινο κρασί
- 2 κ.σ. πελτές
- 450 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ
- 1 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά
- 1 κ.γλ. μπούκοβο
- Αλάτι, πιπέρι
Για το σερβίρισμα
- 100 γραμμάρια φέτα
- Λίγο μαϊντανός
Εκτέλεση
- Ανοίγουμε τα λουκάνικα και αφαιρούμε τον κιμά από το περίβλημα. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κιμά του λουκάνικου, σπάζοντάς τον με μια κουτάλα, μέχρι να πάρει χρώμα.
- Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τις πιπεριές κομμένες σε κομμάτια και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τον πελτέ, την πάπρικα και το μπούκοβο και σοτάρουμε για λίγο.
- Σβήνουμε με το κόκκινο γλυκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε την ντομάτα κονκασέ, αλάτι και πιπέρι και σιγομαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα.
- Παράλληλα βράζουμε τα σκιουφιχτά σε αλατισμένο νερό και τα στραγγίζουμε. Τα προσθέτουμε στη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά.
- Σερβίρουμε με θρυμματισμένη φέτα και ψιλοκομμένο μαϊντανό.