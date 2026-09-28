Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi

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Αυτοκινητο
Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
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Μετά από μια πολλά υποσχόμενη 3η περίοδο Ελεύθερων Δοκιμών, όπου το PEUGEOT 9X8 #94 σημείωσε τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο σε βρεγμένες συνθήκες, η αλλαγή του καιρού οδήγησε στην ακύρωση των κατατακτήριων δοκιμών στο Fuji Speedway το απόγευμα του Σαββάτου. Ως αποτέλεσμα, τα PEUGEOT 9X8 παρατάχθηκαν στην 9η (#93) και 15η (#94) θέση αντίστοιχα στο grid για τις 6 Ώρες Fuji της Κυριακής. Με την πίστα ακόμα υγρή στην εκκίνηση, ο Paul Di Resta (#93) και ο Loïc Duval (#94), και οι δύο με μεσαία slick ελαστικά, αντιμετώπισαν αμέσως δύσκολες συνθήκες. Σε έναν γεμάτο ανταγωνισμό πρώτο γύρο, το #94 έπεσε στη 17η θέση, ενώ το #93 έχασε επίσης αρκετές θέσεις.

Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, και τα δύο PEUGEOT 9X8 έδειξαν γρήγορα δυνατό ρυθμό. Μια σειρά από αποφασιστικές προσπεράσεις επέτρεψαν στον Paul Di Resta να ανέβει ξανά στην πρώτη δεκάδα πριν από το τέλος της περιόδου οδήγησής του (stint). Βρισκόμενο ένατο, ο αγώνας του #93 δυστυχώς έληξε πρόωρα λόγω μηχανικού προβλήματος.

Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi

Εν τω μεταξύ, ο Loïc Duval και αργότερα ο Théo Pourchaire συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο με το #94 παρά το γεγονός ότι εξέτισαν ποινή πέντε δευτερολέπτων μετά από επαφή με αυτοκίνητο της κατηγορίας GT. Χάρη στον σταθερό ρυθμό και την καλά εκτελεσμένη στρατηγική, το PEUGEOT 9X8 #94 ανέβαινε σταθερά στην κατάταξη και πλησίαζε στην πρώτη δεκάδα καθώς ο αγώνας έμπαινε στο δεύτερο μισό του.

Με λιγότερο από δύο ώρες να απομένουν, ο Malthe Jakobsen μπήκε στο αυτοκίνητο και συνέχισε την επίθεση. Ο Δανός έδειξε γρήγορα τις δυνατότητες του PEUGEOT 9X8, ανεβαίνοντας από τη 12η στην έβδομη θέση. Μετά από μια μακρά περίοδο παρουσίας στην πίστα του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, με 45 λεπτά να απομένουν, ο Jakobsen ξεκίνησε ένα τελευταίο σπριντ, κλείνοντας την ψαλίδα από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας τελικά την έκτη θέση με το πέσιμο της καρό σημαίας.

Έχοντας κερδίσει εννέα θέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, το πλήρωμα του PEUGEOT 9X8 #94 παρέδωσε στην Team Peugeot TotalEnergies το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν 2026 FIA WEC.

Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi

Πέρα από το αποτέλεσμα, ο ιαπωνικός γύρος σηματοδότησε το τέλος ενός σημαντικού κεφαλαίου για την ομάδα Peugeot TotalEnergies. Οι 6 Ώρες του Fuji ήταν ο τελευταίος αγώνας του Stoffel Vandoorne με την ομάδα. Μέλος του προγράμματος από το λανσάρισμα του PEUGEOT 9X8, ο Βέλγος έπαιξε βασικό ρόλο στην εξέλιξη του μονοθεσίου και στην πρόοδο της ομάδας στο FIA WEC. Η ομάδα της Peugeot TotalEnergies θα ήθελε να τον ευχαριστήσει θερμά για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συμβολή του στο έργο και του εύχεται κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας του.

 

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