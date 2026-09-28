Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές αλλαγές της εβδομάδας - Ποια ζώδια ευνοούνται

Το πέρασμα του Άρη στον Λέοντα και το θετικό τρίγωνο Ήλιου - Ουρανού

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο σημερινό Stars System για τις πλανητικές αλλαγές της εβδομάδας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης πέρασε από τον Καρκίνο στον Λέοντα, προσφέροντας θετική ενέργεια.
  • Ο Ερμής μπαίνει στον Σκορπιό αυτή την εβδομάδα, φέρνοντας αλλαγές στην επικοινωνία.
  • Η Αφροδίτη θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
  • Σήμερα υπάρχει θετική όψη μεταξύ Ήλιου και Ουρανού, ιδανική για νέες αρχές.
  • Η Σελήνη θα περάσει από τον Κριό στον Ταύρο, ευνοώντας πρωτοβουλίες.

Για τις πλανητικές αλλαγές της εβδομάδας μίλησε η Άση Μπήλιου στο Stars System (Καθημερινά στις 09:00 στο Star), σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε, ο Άρης αποχώρησε από το ζώδιο του Καρκίνο και πέρασε στον Λέοντα, ο Ερμής μπαίνει στον Σκορπιό ενώ από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η Αφροδίτη θα γυρίσει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Έχει τόσες αλλαγές στο πλανητικό σκηνικό. Ήδη τα ξημερώματα πέρασε ο Άρης στον Λέοντα, σε ένα πύρινο ζώδιο που του ταιριάζει περισσότερο. Καμία σχέση με τον Άρη στον Καρκίνο που είχαμε και λίγο μας έβγαλε την ψυχούλα. Πολύ σημαντικό αυτό. Γίνονται και άλλα πράγματα. Για αυτά θα μιλήσουμε σήμερα για την εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε από χθες. Φυσικά λοιπόν και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα ευνοηθούν περισσότερο, ποιοι πρέπει λίγο να προσέξουν κάποια πράγματα», είπε αρχικά η γνωστή αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές αλλαγές της εβδομάδας - Ποια ζώδια ευνοούνται

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε δύο ακόμη αλλαγές σε αστρολογικό επίπεδο που έχουμε αυτή την εβδομάδα.

«Μπαίνει ο Ερμής στον Σκορπιό. Έχουμε και άλλη αλλαγή, η Αφροδίτη το Σαββατοκύριακο γυρίζει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πάρα μα πάρα πολλές όψεις», σημείωσε. 

Άση Μπήλιου: H σημερινή θετική όψη και η Σελήνη 

«Σήμερα έχουμε μία ωραία όψη. Έχουμε το τρίγωνο του Ήλιου από τον Ζυγό με τον Ουρανό (από τους Διδύμους). Κοιτάξτε να την εκμεταλλευτείτε», τόνισε.

Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές αλλαγές της εβδομάδας - Ποια ζώδια ευνοούνται

Όσο για τη Σελήνη, θα βρίσκεται στον Κριό για κάποιες ώρες, όμως «από το απογευματάκι και έπειτα μπαίνει στον Ταύρο που της ταιριάζει πάρα πολύ. Οπότε δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να κάνετε... μια εκκίνηση, ένα ξεκίνημα», επισήμανε η Άση Μπήλιου.

«Για κοιτάξτε να την εκμεταλλευτείτε τη σημερινή μέρα», κατέληξε.

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