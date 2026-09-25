1% Club: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Από 2/10 στο Star

100 παίκτες, 19 ερωτήσεις και έπαθλο έως 30.000 ευρώ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το τηλεπαιχνίδι "1% Club" κάνει πρεμιέρα στο Star την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00 με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
  • Στο παιχνίδι συμμετέχουν 100 παίκτες που απαντούν σε 19 ερωτήσεις, διεκδικώντας έως 30.000€.
  • Οι ερωτήσεις βασίζονται στην κοινή λογική και όχι σε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, με στόχο να αναδείξουν το 1% του πληθυσμού.
  • Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει δύο καλεσμένους που συμμετέχουν χωρίς να διαγωνίζονται.
  • Η παραγωγή ανήκει στην Green Pixel Productions και η διεθνής διανομή στο BBC Studios.

Το πρωτότυπο και συναρπαστικό prime time entertainment show «1% Club» επιστρέφει στην οθόνη του Star την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00!

Στο τιμόνι αυτού του ανατρεπτικού mind game βρίσκεται ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών  Πέτρος Πολυχρονίδης. Με ασύγκριτο χιούμορ, την αμεσότητα και την ενέργειά του, μετατρέπει την αγωνία σε ασταμάτητη διασκέδαση! 

Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00 και κάθε Παρασκευή θα υποδέχεται το τηλεοπτικό κοινό και 100 παίκτες έτοιμους να δώσουν σωστές απαντήσεις και να  διεκδικήσουν έως και 30.000€!  

1% Club: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Από 2/10 στο Star

Σε αυτό το παιχνίδι δεν χρειάζεται να ξέρετε χρονολογίες και ονόματα, αρκεί η κοινή λογική, η παρατηρητικότητα και μυαλό που μπορεί να σκέφτεται «έξω από το κουτί»!

Το “1% Club” αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο και έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows! Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;
 
Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!


Πώς παίζεται το παιχνίδι

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων απάντησε σε πρωτότυπες ερωτήσεις και, με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψαν στατιστικά τα ποσοστά των ανθρώπων που μπορούν να απαντήσουν σωστά σε κάθε ερώτηση.

Σε κάθε επεισόδιο 100 παίκτες ξεκινούν με 300€ ο καθένας και καλούνται να απαντήσουν σωστά σε 19 ερωτήσεις.

Το παιχνίδι ξεκινά από την πιο εύκολη ερώτηση, την οποία έχει απαντήσει σωστά το 90% των Ελλήνων, και προχωρά σταδιακά στην πιο δύσκολη, που έχει απαντηθεί σωστά μόλις από το 1%.

 

1% Club: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Από 2/10 στο Star
Οι παίκτες έχουν 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να δώσουν την απάντησή τους σε κάθε ερώτηση. 

«Κάθε λάθος απάντηση οδηγεί σε αποκλεισμό, ενώ τα 300€ του παίκτη προστίθενται στον κουμπαρά του παιχνιδιού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης δύο πάσο για παράλειψη ερωτήσεων, με αντάλλαγμα τα χρήματα να καταλήγουν επίσης στον κουμπαρά.

Όσοι παίκτες καταφέρουν να φτάσουν πριν από την ερώτηση του 1% μπορούν είτε να μοιραστούν το ποσό των 3.000€, είτε να δοκιμάσουν την τύχη τους στην τελική ερώτηση, που απάντησε μόνο το 1%.

Ο μεγάλος νικητής μπορεί να κερδίσει έως και 30.000€!  

Σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι, δύο αγαπημένα πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού. Δεν θα διαγωνίζονται και δεν θα διεκδικούν το έπαθλο, αλλά θα συμμετέχουν απαντώντας μαζί με τους 100 παίκτες στις ερωτήσεις!  Τα πάσο τους είναι απεριόριστα. Στόχος; Να ανακαλύψουν και αυτοί, μαζί με όλους εμάς, αν ανήκουν στο “1% Club”! 

“1% Club”, το απόλυτο, πολυβραβευμένο τηλεπαιχνίδι που βασίζεται στην κοινή λογική, με ερωτήσεις που συχνά οδηγούν σε απίθανες και ξεκαρδιστικές απαντήσεις!  Μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμάτη ενέργεια, ένταση και αμείωτο ενδιαφέρον!

Εδώ η επιτυχία δεν απαιτεί γνώση – η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d'Or, National Television Awards και Broadcast Awards και επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ,  Ολλανδία,
Ισπανία,  Γερμανία,  Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.

Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

1% CLUB με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
ΠΡΕΜΙΕΡΑ -  Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 1percent.star.gr και ανακάλυψε αν σκέφτεσαι όπως το 50%, το 30% ή όπως μόλις το 1% των Ελλήνων και ζήσε την εμπειρία του πιο συναρπαστικού mind game!


 

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1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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