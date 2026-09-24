Μπορεί ο Θοδωρής και η Ιωάννα να ένιωσαν αμοιβαία συμπάθεια όταν βρέθηκαν στο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο, ωστόσο δεν ένιωσαν ερωτική έλξη. Οι δυο τους αντάλλαξαν μηνύματα στις καρδούλες όμως δεν ήταν ερωτικού περιεχομένου.

O Θοδωρής στο First Dates

Ο Θοδωρής είπε πως δεν ξετρελάθηκε για να βγει και δεύτερο ραντεβού θα μπορούσε ωστόσο να πάει με την Ιωάννα για μπιλιάρδο ή bowling. Την ίδια άποψη είχε και η Ιωάννα καθώς ούτε εκείνη ένιωσε ερωτικά vibes.

O Θοδωρής και η Ιωάννα δεν ένιωσαν ερωτική έλξη αλλά θα μείνουν φίλοι

Η Ιωννα και ο Θοδωρής μπορεί, όπως οι ίδιοι ισχυρίστηκαν να μην ένιωσαν ερωτική έλξη, ωστόσο απόλαυσε ο ένας την παρέα του άλλου. Έτσι όταν η παρουσιάστρια του First Dates Ζενεβιέβ Mαζαρί τους ρώτησε πως πέρασαν ο Θοδωρής είπε "εξαιρετικά" και η Ιωάννα "πολύ ωραία.

Και στις καρδούλες όμως που αντάλλαξαν ο Θοδωρής έγραψε πως η Ιωάννα είναι "έξω καρδιά"

Δείτε το First Dates

