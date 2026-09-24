First Dates: Θέλει «μία κοντούλα γκοθού με μεγάλα μπούτια»

Με ξεκάθαρες προτιμήσεις εμφανίστηκε στο αποψινό First Dates ο Γιώργος, ο οποίος μίλησε στη Ζενεβιέβ Μαζαρί για τον τύπο γυναίκας που θα ήθελε - ιδανικά - να γνωρίσει.

Από την αρχή της συζήτησης, ο Γιώργος εξήγησε πως ήρθε στο παιχνίδι με διάθεση να περάσει καλά και, φυσικά, να γνωρίσει μια κοπέλα που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. Όταν η Ζενεβιέβ τον ρώτησε τι εμφάνιση θα ήθελε να έχει η υποψήφια σύντροφός του, εκείνος ήταν ιδιαίτερα συγκεκριμένος. «Θες να είναι έτσι χυμώδης, να έχει πιασίματα», είπε η παρουσιάστρια, με τον Γιώργο να συμπληρώνει: «Μια κοντούλα, γκοθού, με μεγάλα μπούτια».

Δες το First Dates

Η Ζενεβιέβ το συνόψισε ως ένα petite και χυμώδες κορίτσι, το οποίο παράλληλα θα είναι εξωστρεφές. Ο Γιώργος δήλωσε πως και ο ίδιος θεωρεί ότι είναι αρκετά εξωστρεφής.

Μουσική, ντραμς και… «ψεύτικος πόλεμος» στα βουνά

Ο Γιώργος αποκάλυψε στη συνέχεια και μερικές από τις ασχολίες του. Όπως είπε, ασχολείται με τη μουσική και παίζει ντραμς, ενώ έχει και ένα αρκετά ιδιαίτερο χόμπι. Συγκεκριμένα, ασχολείται με ένα άθλημα που βασίζεται σε σενάρια μάχης και χρησιμοποιεί ρέπλικες όπλων. Όπως εξήγησε, οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σε ειδικά πεδία και δημιουργούν σενάρια στα οποία παίζουν μεταξύ τους έναν εικονικό πόλεμο.

Η περιγραφή του προκάλεσε την απορία της Ζενεβιέβ, η οποία τον ρώτησε με χιούμορ: «Εδώ παίζεται πόλεμος στα βουνά;». Ο Γιώργος εξήγησε πως πρόκειται για δραστηριότητα όπου δημιουργούνται συγκεκριμένα σενάρια και οι συμμετέχοντες, σε ομάδες, αναπαριστούν έναν «ψεύτικο πόλεμο».