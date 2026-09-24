Ελεύθερος Επαγγελματίας: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star

Δείτε την ταινία δράσης απόψε, Πέμπτη 24/9, στις 21:00, στο Star.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μέισον Πίτις, πρώην στέλεχος ειδικών δυνάμεων, αναλαμβάνει θέση ελεύθερης σύμβασης.
  • Καθήκον του είναι να προστατεύει τη δημοσιογράφο Κλερ Γουέλινγκτον κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον δικτάτορα Χουάν Βενέγκας.
  • Ξεσπά στρατιωτικό πραξικόπημα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον Πίερ Μοέλ και πρωταγωνιστούν οι Τζον Σίνα, Άλισον Μπρι, Χουάν Πάμπλο Ράμπα, Κρίστιαν Σλέιτερ.
  • Η ταινία θα προβληθεί για πρώτη φορά από το Star.

Ο Μέισον Πίτις, πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων, αλλά καθηλωμένος, πια, σε καρέκλα επιτελικού, θα δεχτεί διστακτικά μια θέση ελεύθερης σύμβασης. Καθήκον θα είναι να προστατεύει τη δημοσιογράφο Κλερ Γουέλινγκτον, καθώς πρόκειται να πάρει συνέντευξη από τον αδίστακτο δικτάτορα Χουάν Βενέγκας. Την κρίσιμη, όμως, στιγμή, στη χώρα θα ξεσπάσει στρατιωτικό πραξικόπημα και οι τρεις τους βρίσκονται στη δεινή θέση να επιβιώσουν μέσα στη ζούγκλα, αλλά και ο ένας από τον άλλον…

Ελεύθερος Επαγγελματίας: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star

Ελεύθερος Επαγγελματίας: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πίερ Μοέλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζον Σίνα, Άλισον Μπρι, Χουάν Πάμπλο Ράμπα, Κρίστιαν Σλέιτερ

 

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