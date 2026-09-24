Ο Μέισον Πίτις, πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων, αλλά καθηλωμένος, πια, σε καρέκλα επιτελικού, θα δεχτεί διστακτικά μια θέση ελεύθερης σύμβασης. Καθήκον θα είναι να προστατεύει τη δημοσιογράφο Κλερ Γουέλινγκτον, καθώς πρόκειται να πάρει συνέντευξη από τον αδίστακτο δικτάτορα Χουάν Βενέγκας. Την κρίσιμη, όμως, στιγμή, στη χώρα θα ξεσπάσει στρατιωτικό πραξικόπημα και οι τρεις τους βρίσκονται στη δεινή θέση να επιβιώσουν μέσα στη ζούγκλα, αλλά και ο ένας από τον άλλον…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Πίερ Μοέλ