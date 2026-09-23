Η Χρύσα από το Περιστέρι βρέθηκε στο First Dates με στόχο να γνωρίσει έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να ταιριάξει με τον ιδιαίτερο και αυθόρμητο χαρακτήρα της. Μιλώντας στη Ζενεβιέβ Μαζαρί, αποκάλυψε με αρκετή ειλικρίνεια τι ακριβώς αναζητά σε έναν άντρα.

«Ένα καλό παιδί», ήταν η πρώτη απάντησή της όταν ρωτήθηκε τι ψάχνει. Όπως εξήγησε, θα ήθελε ο υποψήφιος σύντροφός της να είναι όμορφος, καλός και χαρούμενος, ενώ έθεσε και ορισμένα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: να είναι ψηλότερος από εκείνη και αδύνατος.

Η Χρύσα αποκάλυψε ακόμη πως θα ήθελε ο άντρας που θα γνωρίσει να είναι «λίγο πιο θηλυπρεπής», ενώ τόνισε ότι προτιμά έναν άνθρωπο πιο ήρεμο και «φυσιολογικό» από την ίδια, καθώς χαρακτηρίζει τον εαυτό της «λίγο τρελάρα» κάποιες φορές.

Η αγάπη της για τα κλαμπ και την ηλεκτρονική μουσική

Η συζήτηση με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί στράφηκε στη συνέχεια στη διασκέδαση. Η Χρύσα αποκάλυψε ότι αγαπά τα κλαμπ και ιδιαίτερα την ηλεκτρονική μουσική. Όπως περιέγραψε, όταν βρίσκεται σε ένα κλαμπ αφήνεται στη μουσική και χορεύει χωρίς να την απασχολεί ιδιαίτερα τι συμβαίνει γύρω της. Μάλιστα, παραδέχθηκε με χιούμορ ότι υπάρχουν και βίντεο από τις εξόδους της, στα οποία φαίνεται να είναι «στον κόσμο της».

Η Ζενεβιέβ τη ρώτησε μάλιστα αν θα έφτανε στο σημείο να ανέβει πάνω στο μπαρ. Η Χρύσα δεν το απέκλεισε, επιβεβαιώνοντας πως η διασκέδαση και ο χορός αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς της.

Αυτό που φαίνεται να αναζητά, λοιπόν, δεν είναι απλώς έναν εμφανίσιμο σύντροφο, αλλά έναν άνθρωπο που θα μπορεί να ακολουθήσει τον δικό της αυθόρμητο τρόπο ζωής, να διασκεδάζει μαζί της και να μην είναι υπερβολικά... βαρύς.

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