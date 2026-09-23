Ελλάδα - Τουρκία: Τεράστια αλλαγή στον συσχετισμό δυνάμεων λόγω F-35

Η νέα αποτυχία Ερντογάν φέρνει ελληνική  υπεροπλία στον αέρα

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Πολιτικη
O διευθυντής σύνταξης του Star H. Παπανικολάου για τη σημασία της αποτυχίας του Ερντογάν για να πάρει τα F-35

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία φαίνεται να αποτυγχάνει στην προμήθεια F-35 από τις ΗΠΑ λόγω των S-400.
  • Πιέσεις από το Ισραηλινό λόμπι και η στάση των Εμιράτων επηρεάζουν την κατάσταση.
  • Ο Αμερικανός Πρέσβης δήλωσε ότι τα F-35 δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο για την Τουρκία.
  • Η Ελλάδα θα αποκτήσει F-35, γεγονός που θα ενισχύσει τη στρατηγική της έναντι της Τουρκίας.
  • Τα F-35 θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να πλήττει στόχους στην Τουρκία με αόρατα αεροσκάφη.

Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγείται - όπως όλα δείχνουν - η προσπάθεια των Τούρκων να προμηθευτούν τα F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα των S-400 δεν λύθηκε και έτσι ο Ερντογάν θα μείνει με…  την όρεξη.

Τα F-35 τα οποία αποτυγχάνει να πάρει η Τουρκία

Τα F-35 τα οποία αποτυγχάνει να πάρει η Τουρκία  

Όπως ανέφερε ο Ηλίας Παπανικολάου, το κεντρικό δελτίο του Star ήταν το πρώτο από τα ελληνικά ΜΜΕ που μετέδωσε ότι το «στοίχημα F- 35»  ήταν χαμένο για την Τουρκία, παρά τις καλές κουβέντες του Τραμπ προς τον Ερντογάν. 

Εγκώμια Τραμπ σε Ερντογάν αλλά χωρίς F- 35 και τετ α τετ

Συγκεκριμένα εξήγησε: 

F-35 στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ αντί για την Τουρκία

«Δύο παράγοντες βοήθησαν προς αυτή την καλή εξέλιξη. 

Πρώτον, οι πιέσεις του Ισραηλινού λόμπι στην Ουάσινγκτον, όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική θεωρεί οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά του το Ισραήλ. 

Δεύτερον, η άρνηση των Εμιράτων να αγοράσουν τους Ρωσικούς S-400, εκεί έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Καταλάβαμε ότι η Άγκυρα κάνει κωλοτούμπα από την τοποθέτηση του Αμερικανού Πρέσβη Τομ Μπάρακ. Τι είπε ο κολλητός φίλος του Ερντογάν; “Τα F-35 δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία”». 

Η αλλαγή τακτικής από τον φιλότουρκο Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα

Η αλλαγή τακτικής από τον φιλότουρκο Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα 

Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35  και οι S - 400

Τι σημαίνει για την Τουρκία ότι για αρκετά χρόνια τουλάχιστον F-35 θα έχει μονάχα η Ελλάδα    

Όταν σε λίγα χρόνια η Ελλάδα  θα έχει  τα F-35,  αυτό θα σημαίνει για την Τουρκία ότι δεν μπορεί να αγνοήσεις ένα όπλο, αόρατο από τα ραντάρ, που μπορεί να σηκωθεί από την Ανδραβίδα, να φτάσει ανενόχλητο στην Άγκυρα και να επιστρέψει. Ένα όπλο που φέρει πυραύλους αέρος -  αέρος και ικανό για ακριβείς βομβαρδισμούς σε στόχο εδάφους. «Ο λαός έχει απαντήσει χρόνια τώρα. Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια» σχολίασε ο Η. Παπανικολάου. 

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